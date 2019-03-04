De Beers объединяет проекты в Южной Африке и Канаде

De Beers объединила свои горнодобывающие активы в Южной Африке и Канаде в одну компанию под названием De Beers Group Managed Operations.Новая компания будет вести свои операции по добыче алмазов на шахте Венеция (Venetia), шахте Гачо Куэй (Gahcho Kué), а также управлять деятельностью De Beers Marine под одной командой руководителей.По словам компании, реструктуризация была вызвана сокращением добычи в Южной Африке и Канаде из-за закрытия рудников Снэп Лейк (Snap Lake) и Вурспоэд (Voorspoed), а также запланированного закрытия рудника Виктор (Victor) в мае 2019 года.De Beers заявила, что новая компания упростит операционное управление и обеспечит необходимое взаимодействие для создания более устойчивого бизнеса в двух странах.Группа назначила Номпумелело Мпуми Зикалалу (Nompumelelo Mpumi Zikalala), нынешнего заместителя генерального директора DBCM, новым управляющим директором De Beers Group Managed Operations.«Мы рады назначить Мпуми на эту новую и важную должность, чтобы сосредоточиться на развитии прибыльного и устойчивого бизнеса как в Южной Африке, так и в Канаде, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Наши предприятия в этих странах сталкиваются с совершенно разными проблемами и нуждаются в лидере, обладающем навыками, видением и опытом Мпуми, чтобы максимально достичь своего потенциала».Ее должность заменит те, которые в настоящее время занимают Филипп Бартон (Phillip Barton), исполнительный директор DBCM, и Ким Трутер (Kim Truter), исполнительный директор De Beers Canada, которые покинут организацию, чтобы сосредоточиться на новых возможностях.