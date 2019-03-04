BV Schmuck & Uhren стала первой торговой ассоциацией Германии – членом RJC  

26 февраля 2019

Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), организация по установлению стандартов и сертификации по всей цепочке поставок ювелирных изделий, объявила, что BV Schmuck & Uhren стала первой немецкой ювелирной торговой ассоциацией – членом RJC.

Объявление было сделано на ювелирной и часовой ярмарке INHORGENTA MUNICH, одном из крупнейших в Европе событий в календаре ювелирной индустрии. BV Schmuck & Uhren обязалась соответствовать стандартам RJC и действовать для своих членов и ювелирной промышленности Германии в целом в качестве канала для продвижения внедрения членства и сертификации RJC.

RJC, объединяющая в глобальном масштабе 1 100 членов, в том числе 14 других торговых ассоциаций в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, нацелена на работу с известной отраслевой ассоциацией из Германии для дальнейшего обеспечения аттестационной практики RJC на одном из ключевых рынков ювелирных изделий Европы.

Членство BV Schmuck & Uhren в RJC является еще одним шагом в миссии совета по созданию более ответственной и устойчивой всемирной цепочки поставок ювелирных изделий.

«Мы рады стать членом RJC. Многие организации, с которыми мы работаем, уже сертифицированы, и наша цель на будущее - продвигать кодекс практики RJC, чтобы лучше поддерживать наших членов», - заявил Гвидо Громанн (Guido Grohmann), управляющий директор BV Schmuck & Uhren.

«BV Schmuck & Uhren становится первой немецкой ассоциацией, присоединившейся к RJC, и тем самым демонстрирует свою приверженность ответственной цепочке поставок для своих членов и немецкой промышленности в более широком масштабе. Мы считаем, что тесное сотрудничество поможет нам продвигать множество преимуществ ответственной деловой практики для предприятий в цепочке поставок - от шахты до розничной торговли - в Германии и за ее пределами», - сказал, в свою очередь, Эдвард Джонсон (Edward Johnson), директор по развитию бизнеса RJC.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished





