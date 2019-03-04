Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

Прибыль Sarine Technologies в четвертом квартале упала на 84,8%

26 февраля 2019
Новости

news_28062018_sarine.pngЧистая прибыль Sarine Technologies в четвертом квартале составила $93 000, что показывает спад на 84,8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, когда прибыль компании достигла показателя в $613 000, сообщает фирма. 
Компания объясняет это слабыми условиями и настроениями в отрасли, что привело к снижению продаж основного оборудования и сокращению текущих доходов, а также к снижению чистой прибыли из-за увеличения расходов по налогу на прибыль. В четвертом квартале выручка группы снизилась на 5,8%, до $12,2 млн, с $12,9 млн годом ранее. Валовая прибыль упала на 11%, до $7,5 млн, а валовая прибыль за вычетом себестоимости проданной продукции снизилась до 61%.
За 2018 год чистая прибыль фирмы выросла на 31,9%, до $7,6 млн, с $5,8 млн годом ранее. Годовой доход компании составил $58,5 млн против $58,6 млн в прошлом году.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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