Прибыль Sarine Technologies в четвертом квартале упала на 84,8%

26 февраля 2019

Чистая прибыль Sarine Technologies в четвертом квартале составила $93 000, что показывает спад на 84,8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, когда прибыль компании достигла показателя в $613 000, сообщает фирма.Компания объясняет это слабыми условиями и настроениями в отрасли, что привело к снижению продаж основного оборудования и сокращению текущих доходов, а также к снижению чистой прибыли из-за увеличения расходов по налогу на прибыль. В четвертом квартале выручка группы снизилась на 5,8%, до $12,2 млн, с $12,9 млн годом ранее. Валовая прибыль упала на 11%, до $7,5 млн, а валовая прибыль за вычетом себестоимости проданной продукции снизилась до 61%.За 2018 год чистая прибыль фирмы выросла на 31,9%, до $7,6 млн, с $5,8 млн годом ранее. Годовой доход компании составил $58,5 млн против $58,6 млн в прошлом году.