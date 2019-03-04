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04 февраля 2019

Прибыль Lucara снизилась

25 февраля 2019
Новости

lucara_news.pngLucara Diamond сообщила, что в 2018 году выручка компании снизилась на 20%, до $176,2 млн, с $220,8 млн годом ранее, включая продажу алмаза весом 1 109 каратов.
Выручка компании в 2017 году составила $167,8 млн без учета прибыли, полученной от продажи алмаза массой 1 109 каратов, реализованного по средней цене, которая составила $647 за карат.
Lucara заявила, что в 2018 году на среднюю цену реализации алмазов, которая составила $502 за карат, повлиял более высокий уровень добычи мелких алмазов, хотя добыча алмазов специальной категории оставалась на рекордном уровне.
Скорректированная прибыль Lucara до учета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составила $60,5 млн по сравнению с $113,5 млн за тот же период в 2017 году, включая продажу алмаза весом 1 109 каратов.
Прибыль компании упала на 82%, до $11,7 млн, в 2018 году по сравнению с $65,1 млн годом ранее.
Компания инвестировала $60,7 млн в проект по совершенствованию рудника, включая переход от разработки шахты открытым способом к проведению операций по добыче на подземном руднике, что, как ожидается, продлит жизнь шахты на 11 лет. 
«Инвестиции, которые мы вложили в наш бизнес в 2018 году… привели к росту нашей деятельности и значительно снизили риски, связанные с нашим планом по расширению добычи на подземном руднике Карове; они также помогли создать дополнительный технологический бизнес, который может внести существенный вклад в генерирование денежных потоков компании, - сказала генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas). -… Кроме того, 2019 год начался с добычи нескольких высококачественных алмазов ювелирного качества весом более 100 каратов; они будут выставлены на продажу на нашем первом тендере в этом году, который завершится 7 марта 2019 года».
С момента начала добычи алмазов на Карове в июле 2012 года компания произвела 54 алмаза массой более 200 каратов, включая 12 алмазов весом более 300 каратов.  
Производство компании выросло на 47%, до 366 086 каратов. 
Ожидается, что в 2019 году уровень добычи алмазов на руднике Карове (Karowe) снизится до 300 000 - 330 000 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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