АЛРОСА выручила $8,3 млн на аукционе в Дубае

25 февраля 2019









Фото: АЛРОСА



«АЛРОСА и Дубай связывают долгие партнерские отношения, с 2014 года мы сотрудничаем с Дубайской алмазной биржей по отраслевой проблематике, имеем здесь свою торговую компанию, где регулярно проводим аукционы. В этом году мы приняли решение увеличить число аукционов в Дубае до пяти, поскольку видим стабильный спрос, в том числе со стороны местных фирм», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.







АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела в Дубае международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка от продаж составила $8,3 млн.Всего компания реализовала 121 алмаз общей массой 1950 каратов. В аукционе принимали участие компании из ОАЭ, Индии, Бельгии, Израиля, Гонконга, России, США. По разным позициям победила 31 фирма.