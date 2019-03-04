Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

АЛРОСА выручила $8,3 млн на аукционе в Дубае

25 февраля 2019
Новости

АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела в Дубае международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка от продаж составила $8,3 млн.
Всего компания реализовала 121 алмаз общей массой 1950 каратов. В аукционе принимали участие компании из ОАЭ, Индии, Бельгии, Израиля, Гонконга, России, США. По разным позициям победила 31 фирма. 

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Фото: АЛРОСА
 
«АЛРОСА и Дубай связывают долгие партнерские отношения, с 2014 года мы сотрудничаем с Дубайской алмазной биржей по отраслевой проблематике, имеем здесь свою торговую компанию, где регулярно проводим аукционы. В этом году мы приняли решение увеличить число аукционов в Дубае до пяти, поскольку видим стабильный спрос, в том числе со стороны местных фирм», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.



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