BlueRock получила $153 000 в результате продажи двух алмазов высокого качества

Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

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DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

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Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

BlueRock получила $153 000 в результате продажи двух алмазов высокого качества

25 февраля 2019
Новости

bluerockdiamonds_logo.pngBlueRock Diamonds, которая владеет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei)  в провинции Кимберли в Южной Африке и проводит на нем операции по добыче алмазов, реализовала два алмаза, которые были добыты в начале этого месяца, за $153 460.
Компания сообщила, что алмаз весом 8,97 карата был продан за $8 306 за карат, принеся компании $74 513, а камень массой 16,28 карата был реализован по цене $4 849 за карат. Цена камня составила $78 947.
Генеральный директор компании Адам Во (Adam Waugh) заявил, что продажа камней еще больше укрепила уверенность фирмы в потенциале шахты и качестве алмазов, которые на ней добываются.
Двумя предыдущими камнями, реализованными за рекордную сумму, стали алмаз весом 7,76 карата, добытый в 2017 году и проданный за $10 070 за карат, и камень массой 10,58 карата, добытый в 2018 году и реализованный за $7 047 за карат. 
Проект Кареевлей имеет площадь 3 000 гектаров и содержит пять алмазоносных кимберлитовых трубок. 
В ноябре компания провела оценку предполагаемых ресурсов четырех трубок (KV1, KV2, KV3 and KV5), которые составили 367 000 каратов.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

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