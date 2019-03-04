BlueRock получила $153 000 в результате продажи двух алмазов высокого качества

BlueRock Diamonds, которая владеет алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в провинции Кимберли в Южной Африке и проводит на нем операции по добыче алмазов, реализовала два алмаза, которые были добыты в начале этого месяца, за $153 460.Компания сообщила, что алмаз весом 8,97 карата был продан за $8 306 за карат, принеся компании $74 513, а камень массой 16,28 карата был реализован по цене $4 849 за карат. Цена камня составила $78 947.Генеральный директор компании Адам Во (Adam Waugh) заявил, что продажа камней еще больше укрепила уверенность фирмы в потенциале шахты и качестве алмазов, которые на ней добываются.Двумя предыдущими камнями, реализованными за рекордную сумму, стали алмаз весом 7,76 карата, добытый в 2017 году и проданный за $10 070 за карат, и камень массой 10,58 карата, добытый в 2018 году и реализованный за $7 047 за карат.Проект Кареевлей имеет площадь 3 000 гектаров и содержит пять алмазоносных кимберлитовых трубок.В ноябре компания провела оценку предполагаемых ресурсов четырех трубок (KV1, KV2, KV3 and KV5), которые составили 367 000 каратов.