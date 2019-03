Ассоциация производителей алмазов запускает кампанию «Для меня, от меня»

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) объявила о третьей волне кампании по продвижению бриллиантов «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» (Real is rare. Real is a Diamond).В основе лозунга нынешнего года – «Для меня, от меня» (For Me, From Me) – самый мощный стимулятор роста спроса на природные бриллианты – их самостоятельное приобретение женщинами; на долю таких покупок сегодня приходится треть всех продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США. Объем этого рынка, который увеличился на 4% в 2017 году, по данным De Beers Group, составляет $43 млрд.Видеоклипы рекламной кампании были запущены в день церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» 24 февраля."Предыдущая волна кампании «Подлинное – редко. Подлинное – это бриллиант» была направлена на признание бриллиантов в качестве главного символа реальности и подлинности в любви и жизни. В нашей новой кампании мы отмечаем особую гордость и радость, которую испытывают женщины, приобретая бриллиант для себя. Это своеобразный праздник женской самостоятельности, которой прекрасно соответствуют неизменные качества природного бриллианта. Для алмазной промышленности настало время признать различные потребности и образ мыслей женщины-покупательницы и поставить себя на путь оптимального ее обслуживания", - сказала Кристина Бакли Кайель (Kristina Buckley Kayel), управляющий директор DPA по Северной Америке.«Всестороннее исследование, проведенное DPA в 2018 году, помогло выяснить, почему женщины считают природные бриллианты самыми роскошными: их можно носить каждый день с любым нарядом, они сохраняются всю жизнь, их можно передать по наследству и они являются хорошей инвестицией, потому что они сохраняют свою ценность», - отметила Кайель.Полностью интегрированное сочетание рекламных активов, включая фото и видеоматериалы, а также сопровождение кампании магазинами, будет до осени 2019 года задействовано на телевидении и цифровых носителях, в печати и рекламе.