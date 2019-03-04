Эксклюзив

Ботсвана умалчивает о каких-либо новых требованиях в преддверии переговоров с De Beers

Ботсвана заявила, что она начнет новые переговоры с De Beers по маркетингу и продаже алмазов в июне или июле этого года. Министр природных ресурсов Ботсваны Эрик Молале (Eric Molale) сказал в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа...

04 марта 2019

DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу...

25 февраля 2019

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

TANAKA предоставит золотые, серебряные и бронзовые медали на Токийском марафоне 2019

25 февраля 2019
Новости

TANAKA HOLDINGS Co., Ltd. создаст и подарит золотые, серебряные и бронзовые медали трем финалистам марафона среди мужчин и женщин, в том числе и на инвалидных колясках, Токийского марафона 2019, говорится в сообщениях средств массовой информации.
Токийский марафон 2019 года, организованный Токийским марафонским фондом, состоится 3 марта 2019 года. Медали марафона, предоставленные TANAKA HOLDINGS, изготовлены из чистого золота, серебра и бронзы, что делает их редкими и весьма ценными предметами даже среди медалей, представленных на спортивных соревнованиях. 
Компания TANAKA KIKINZOKU создавала медали для победителей и финалистов для каждого Токийского марафона с начала его проведения в 2007 году и будет продолжать выпускать медали из драгоценных металлов и поддерживать различные подобные мероприятия таким уникальным образом.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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