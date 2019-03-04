TANAKA предоставит золотые, серебряные и бронзовые медали на Токийском марафоне 2019

Токийский марафон 2019 года, организованный Токийским марафонским фондом, состоится 3 марта 2019 года. Медали марафона, предоставленные TANAKA HOLDINGS, изготовлены из чистого золота, серебра и бронзы, что делает их редкими и весьма ценными предметами даже среди медалей, представленных на спортивных соревнованиях.
Компания TANAKA KIKINZOKU создавала медали для победителей и финалистов для каждого Токийского марафона с начала его проведения в 2007 году и будет продолжать выпускать медали из драгоценных металлов и поддерживать различные подобные мероприятия таким уникальным образом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished