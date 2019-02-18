Очередной алмазный аукцион Минфина России пополнил казну на 3,5 млн долларов США

Вчера

Фото: AGD Diamonds

Министерство финансов Российской Федерации 20 февраля провело очередной аукцион по продаже природных алмазов массой до 10,8 карата из Госфонда России, в результате которого госбюджет получил 3 542 092,62 доллара США. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, распространенном в пятницу.На аукцион, проводившийся для участников внутреннего рынка страны, было выставлено 197 лотов общей массой 406 786,46 карата на сумму 26 532 016,69 доллара США. Всего на аукционе продано 23 лота общей массой 53 487,98 карата.В ходе предыдущего аукциона, состоявшегося 19 февраля, Минфин России продал 57 лотов сырых алмазов массой до 10,8 карата на сумму 6,9 млн долларов США.