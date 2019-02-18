Эксклюзив

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Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

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11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

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Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

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21 января 2019

Очередной алмазный аукцион Минфина России пополнил казну на 3,5 млн долларов США

Вчера
Новости
Министерство финансов Российской Федерации 20 февраля провело очередной аукцион по продаже природных алмазов массой до 10,8 карата из Госфонда России, в результате которого госбюджет получил 3 542 092,62 доллара США. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, распространенном в пятницу.

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                    Фото: AGD Diamonds

На аукцион, проводившийся для участников внутреннего рынка страны, было выставлено 197 лотов общей массой 406 786,46 карата на сумму 26 532 016,69 доллара США. Всего на аукционе продано 23 лота общей массой 53 487,98 карата.
В ходе предыдущего аукциона, состоявшегося 19 февраля, Минфин России продал 57 лотов сырых алмазов массой до 10,8 карата на сумму 6,9 млн долларов США.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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