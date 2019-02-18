Эксклюзив
Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»
Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...
18 февраля 2019
Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире
Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...
11 февраля 2019
Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...
04 февраля 2019
«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам
Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...
28 января 2019
Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке
Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...
21 января 2019
Очередной алмазный аукцион Минфина России пополнил казну на 3,5 млн долларов США
Фото: AGD Diamonds
На аукцион, проводившийся для участников внутреннего рынка страны, было выставлено 197 лотов общей массой 406 786,46 карата на сумму 26 532 016,69 доллара США. Всего на аукционе продано 23 лота общей массой 53 487,98 карата.
В ходе предыдущего аукциона, состоявшегося 19 февраля, Минфин России продал 57 лотов сырых алмазов массой до 10,8 карата на сумму 6,9 млн долларов США.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург