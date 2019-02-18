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Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

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Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

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Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

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21 января 2019

Lucapa отдает приоритет ценным алмазным рудникам

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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond заявила, что будет отдавать приоритет добыче и генерированию денежных средств на двух своих шахтах, где добываются высокоценные алмазы - аллювиальной шахте Луло (Lulo) в Анголе и кимберлитовой шахте Мотаэ (Mothae) в Лесото - чтобы обеспечить увеличение стоимости акций компании.
«Рост акционерной стоимости компании является нашей главной необходимостью, которая, как мы полагаем, в нынешних условиях требует внимания к нашим ценным и приносящим доход активам, - сказал генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Луло и Мотаэ - две шахты, на которых добываются самые ценные алмазы по стоимости за карат в мире. Увеличение производства на наших двух рудниках в сочетании со значительными изменениями маркетинговой политики в Анголе помогут Lucapa создать дополнительную стоимость в 2019 году».
Компания будет продолжать круглогодичную программу по разведке алмазов на Луло с тем, чтобы обнаружить возможный источник аллювиальных алмазов самого высокого в мире качества.
В компании сообщили, что сроки будущих программ разработки двух алмазных активов компании, которые находятся на ранней стадии производства (проект Брукинг (Brooking) в Западной Австралии и проект Орапа Зона F (Orapa Area F) в Ботсване), также будут пересмотрены.
«Наша текущая программа по разведке алмазов на Луло будет продолжаться без промедления; ее поддерживает совет директоров и наши ангольские партнеры. Они считают, что источник аллювиальных алмазов станет значительным глобальным открытием», - сказал Везеролл.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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