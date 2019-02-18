AGD Diamonds отметила 23 года со дня открытия алмазного месторождения имени В. Гриба

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19 февраля 2019 года AGD Diamonds, российская алмазодобывающая компания, отметила 23 года со дня открытия алмазного месторождения имени В. Гриба.

Месторождение имени В. Гриба является четвертым по объему запасов алмазов в России и седьмым в мире.









Фото: AGD Diamonds





«Это крупнейший алмазный актив на планете, введенный в эксплуатацию за последние десять лет», - сообщили в компании.В период с 1992 года по 2000 год компания «Архангельскгеология» (теперь AGD Diamonds) выделила наиболее перспективный участок на территории Верхотинского кимберлитового поля для проведения программ геологоразведки.В ходе проведения программ по разведке алмазов было открыто восемь кимберлитовых трубок, на одной из которых AGD провела повторное бурение и выборку проб. В пробе, проанализированной лабораторией компании, были обнаружены минералы-индикаторы алмазов и 20 микроалмазов.В ноябре 1996 года Верхотинское месторождение официально получило имя В. Гриба, данное ему в честь бывшего главного геолога AGD Владимира Павловича Гриба, внесшего решающий вклад в открытие Архангельской алмазоносной провинции, говорится на сайте компании.Недавно AGD Diamonds сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года.Участки, на которых компания будет проводить работы по разведке алмазов, расположены недалеко от алмазного месторождения имени В. Гриба, на котором компания ведет добычу алмазов.