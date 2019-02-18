HKTDC откроет двойную самую масштабную отраслевую выставку на следующей неделе

На следующей неделе откроются две крупные выставки ювелирных изделий, организованные Советом по развитию торговли в Гонконге (HKTDC). Шестая Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга HKTDC, которая продемонстрирует ювелирную продукцию, пройдет с 26 февраля по 2 марта в центре AsiaWorld-Expo, а 36-я Международная ювелирная выставка HKTDC в Гонконге, которая специализируется на готовых ювелирных изделиях, будет проходить в Гонконгском выставочном центре HKCEC в Ван Чай с 28 февраля по 4 марта. В этом году на двух выставках будут представлены более 4 600 экспонентов из 48 стран и регионов. Мероприятие вновь станет крупнейшим в мире ювелирным рынком.Исполняющий обязанности исполнительного директора HKTDC Бенджамин Чау (Benjamin Chau) сказал: «Хотя китайско-американский торговый конфликт нарастал и создавал сложности во всех секторах и отраслях, экспорт ювелирных изделий из Гонконга показал устойчивый рост на 13,3% в годовом исчислении и достиг 57 млрд гонконгских долларов в 2018 году. Экспорт в США, крупнейший гонконгский экспортный рынок ювелирных изделий, был особенно устойчивым, увеличившись на 18,1%».Эти две выставки продолжают получать поддержку со стороны отраслевых организаций и ювелирных ассоциаций со всего мира. В общей сложности будет организовано 38 павильонов, в том числе из Австралии, материкового Китая, Франции, Германии, Италии, Мьянме, Индии и США. Япония как страна-партнер впервые представит редкий жемчуг.Выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга, проходящая с 26 февраля по 2 марта и специализирующаяся на сырье, используемом в ювелирной промышленности, пройдет в центре AsiaWorld-Expo. Шоу организовано в различных тематических зонах, в том числе в Зале бриллиантов, где демонстрируются бриллианты высочайшего качества различных форм, огранки и редких цветов.Ювелирная выставка будет проходить с 28 февраля по 4 марта (открытие состоится 28 февраля) и будет отличаться ​​широким спектром готовых ювелирных изделий. В общей сложности 38 известных ювелирных брендов соберутся в Зале славы, чтобы продемонстрировать свои коллекции. В Зале искусства будут показаны искусно изготовленные, ценные и уникальные украшения, которые представляют более 100 компаний.