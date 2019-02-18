Эксклюзив

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

HKTDC откроет двойную самую масштабную отраслевую выставку на следующей неделе

Сегодня
Новости

На следующей неделе откроются две крупные выставки ювелирных изделий, организованные Советом по развитию торговли в Гонконге (HKTDC). Шестая Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга HKTDC, которая продемонстрирует ювелирную продукцию, пройдет с 26 февраля по 2 марта в центре AsiaWorld-Expo, а 36-я Международная ювелирная выставка HKTDC в Гонконге, которая специализируется на готовых ювелирных изделиях, будет проходить в Гонконгском выставочном центре HKCEC в Ван Чай с 28 февраля по 4 марта. В этом году на двух выставках будут представлены более 4 600 экспонентов из 48 стран и регионов. Мероприятие вновь станет крупнейшим в мире ювелирным рынком.
Исполняющий обязанности исполнительного директора HKTDC Бенджамин Чау (Benjamin Chau) сказал: «Хотя китайско-американский торговый конфликт нарастал и создавал сложности во всех секторах и отраслях, экспорт ювелирных изделий из Гонконга показал устойчивый рост на 13,3% в годовом исчислении и достиг 57 млрд гонконгских долларов в 2018 году. Экспорт в США, крупнейший гонконгский экспортный рынок ювелирных изделий, был особенно устойчивым, увеличившись на 18,1%». 
Эти две выставки продолжают получать поддержку со стороны отраслевых организаций и ювелирных ассоциаций со всего мира. В общей сложности будет организовано 38 павильонов, в том числе из Австралии, материкового Китая, Франции, Германии, Италии, Мьянме, Индии и США. Япония как страна-партнер впервые представит редкий жемчуг.
Выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга, проходящая с 26 февраля по 2 марта и специализирующаяся на сырье, используемом в ювелирной промышленности, пройдет в центре AsiaWorld-Expo. Шоу организовано в различных тематических зонах, в том числе в Зале бриллиантов, где демонстрируются бриллианты высочайшего качества различных форм, огранки и редких цветов. 
Ювелирная выставка будет проходить с 28 февраля по 4 марта (открытие состоится 28 февраля) и будет отличаться ​​широким спектром готовых ювелирных изделий. В общей сложности 38 известных ювелирных брендов соберутся в Зале славы, чтобы продемонстрировать свои коллекции. В Зале искусства будут показаны искусно изготовленные, ценные и уникальные украшения, которые представляют более 100 компаний.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished