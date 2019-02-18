На первом алмазном тендере в Антверпене представлено более 5 000 каратов алмазов - Lucapa

Lucapa Diamond, которая владеет 70% акций рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото, заявила, что представит более 5 000 каратов алмазов на своем первом алмазном аукционе, который пройдет в Антверпене.Этот аукцион пройдет после того, как на прошлой неделе компания реализовала семь крупных камней весом 498 каратов, добытых на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, по цене, которая составила $16,7 млн; средняя цена за карат составила $33 530.«Просмотр состоится на третьей неделе февраля, а тендер пройдет на последней неделе февраля...», - сказал Rough & Polished генеральный директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).Lucapa добавила, что камни специальной категории, добытые на Мотаэ, были белого цвета и имели массу от 78 каратов до 38 каратов; также в этот список попал алмаз желтого цвета весом 89 каратов.Lucapa приобрела рудник в 2017 году и установила на нем новую фабрику, оснащенную современными технологиями по добыче алмазов, в частности двумя сепараторами с рентгено-абсорбционной технологией (X-Ray Transmission, XRT) для добычи крупных и редких алмазов типа IIa.Компания добыла более 4 100 каратов алмазов в ходе программы по выборке проб, проведенной на участках кимберлитовой трубки Мотаэ, запасы которых были неверно определены во время предыдущей пробной добычи алмазов.Ранее Lucapa заявила, что компания намерена произвести около 44 000 каратов алмазов на руднике Мотае за трехлетний период коммерческой добычи алмазов.Независимая оценка ресурсов Мотаэ по JORC составила 1 млн каратов алмазов при смоделированной средней стоимости в $1 063 за карат. Этот результат оценки по JORC является вторым в мире по средней стоимости за карат.