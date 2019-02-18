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21 января 2019

Цены на фантазийные бриллианты будут расти по мере уменьшения их запасов - FCRF

Сегодня
Новости

Один из наиболее игнорируемых фактов, касающихся алмазной промышленности, заключается в том, что мировые алмазные рудники быстро истощаются. В течение четверти века большинство из 45 наиболее известных алмазных рудников, действующих сегодня, прекратят свое существование, а последний алмаз будет обнаружен через 60 лет, говорится в новом исследовании, опубликованном Фондом изучения цветных фантазийных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF). 

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      Фото: FCRF


Согласно данным FCRF, цены на алмазы будут расти по мере истощения их запасов. Бриллианты фантазийных цветов, считающиеся самыми редкими, будут расти в цене еще более быстрыми темпами. В докладе говорится, что в обозримом будущем не будет найдено никакого нового коренного месторождения алмазов. С другой стороны, ожидается, что богатое население мира будет продолжать расти быстрыми темпами, соответственно, спрос на алмазы будет расти. 
В результате, по мнению FCRF, алмазная отрасль изменится до неузнаваемости. Производство и связанные с ним технологии постепенно исчезнут. Рынок «подержанных» алмазов будет процветать. Согласно данным FCRF, отчет должен открыть глаза покупателям бриллиантов и инвесторам: «Нет никаких причин, по которым покупатели бриллиантов или люди с видением долгосрочной перспективы не могут начать осознавать преимущества от этого дефицита запасов алмазов прямо сейчас», - говорится в отчете.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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