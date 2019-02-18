Цены на фантазийные бриллианты будут расти по мере уменьшения их запасов - FCRF

Согласно данным FCRF, цены на алмазы будут расти по мере истощения их запасов. Бриллианты фантазийных цветов, считающиеся самыми редкими, будут расти в цене еще более быстрыми темпами. В докладе говорится, что в обозримом будущем не будет найдено никакого нового коренного месторождения алмазов. С другой стороны, ожидается, что богатое население мира будет продолжать расти быстрыми темпами, соответственно, спрос на алмазы будет расти.
В результате, по мнению FCRF, алмазная отрасль изменится до неузнаваемости. Производство и связанные с ним технологии постепенно исчезнут. Рынок «подержанных» алмазов будет процветать. Согласно данным FCRF, отчет должен открыть глаза покупателям бриллиантов и инвесторам: «Нет никаких причин, по которым покупатели бриллиантов или люди с видением долгосрочной перспективы не могут начать осознавать преимущества от этого дефицита запасов алмазов прямо сейчас», - говорится в отчете.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished