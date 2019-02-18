Минфин продал алмазы из Госфонда почти на $6,9 млн

Всего было выставлено 246 лотов общей массой 831,2 тыс. карат на сумму $29,62 млн. Из них удалось реализовать 57 лотов, отмечается в сообщении.
Аукцион проводился для участников внутреннего рынка, добавили в министерстве.
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