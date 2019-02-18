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21 января 2019

De Beers увеличила прибыль до $6,1 млрд, а основные доходы компании снизились до $1,2 млн

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Новости

de_beers_logo.pngAnglo American сообщила, что выручка De Beers выросла на 4%, до $6,1 млрд, в 2018 году по сравнению с $5,8 млрд годом ранее.
Диверсифицированная горнодобывающая компания, которой принадлежит 85% акций De Beers, сообщила, что продажи алмазов также увеличились на 4%, до $5,4 млрд, против $5,2 млрд в 2017 году, что было вызвано улучшением общего потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и увеличением среднего показателя индекса цен на алмазное сырье на 1%.
В компании также сказали, что средняя цена реализации алмазов выросла на 6%, до $171 за карат с $162 за карат в прошлом году, так как во втором полугодии было продано меньше алмазов по низкой цене.
Это привело к снижению объёма продаж на 2%, до 31,7 млн ​​каратов.
«Прочие доходы также увеличились (в 2018 году по сравнению с 9 месяцами 2017 года) благодаря росту продаж эксклюзивных ювелирных изделий компании De Beers Jewellers, что частично компенсирует снижение выручки Element Six на 5% из-за сокращения продаж на рынке нефти и газа», - заявили в Anglo.
Показатель EBITDA компании De Beers снизился на 13%, до $1 245 млн, по сравнению с $1 435 млн в предыдущем году.
Anglo сказала, что во второй половине 2018 года сегмент дешевой алмазной продукции оказался под огромным давлением из-за слабого спроса, избыточной доступности, быстрого обесценивания рупии и сокращения банковского финансирования в сфере обработки сырья.
«Это привело к избытку дешевых бриллиантов в конце года, что негативно отразилось на продажах в начале 2019 года», - говорится в сообщении.
Anglo добавила, что, хотя текущие экономические прогнозы остаются позитивными, перспективы глобального потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в 2019 году сталкиваются с рядом проблем, в частности с риском осложнения торговых отношений между США и Китаем.
Возможность правительства Китая вернуть баланс экономическому росту за счет увеличения продаж ювелирных изделий, а также восстановление стабильности обменного курса, как ожидается, могут повлиять на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
Anglo сообщила, что производство в 2019 году, согласно прогнозам, составит от 31 до 33 млн каратов в зависимости от условий торговли.
Более низкий уровень добычи алмазов связан с выходом из производства открытым способом на руднике Венеция (Venetia). С 2023 года основным способом производства руды на проекте будет добыча на подземном руднике. 
Производство алмазного сырья De Beers в 2018 году увеличилось на 6%, до 35,3 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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