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21 января 2019

63-я Бангкокская выставка драгоценных камней и ювелирных изделий открылась

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Принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана председательствовала на открытии 63-й Бангкокской выставки драгоценных камней и ювелирных изделий, которая была проведена департаментом по содействию международной торговле министерства торговли в Королевском юбилейном бальном зале центра IMPACT Muang Thong Thani.
Ожидается, что более 63 000 участников посетят 63-ю Бангкокскую ярмарку драгоценных камней и ювелирных изделий. Мероприятие будет проходить с 20 по 24 февраля 2019 года залах Challenger Halls с 1 по 3, которые находятся в  выставочном и конгресс-центре IMPACT Muang Thong Thani. 

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Фото: Бангкокской выставки драгоценных камней и ювелирных изделий


Принцесса Сириваннавари Нариратана провела церемонию открытия 63-й Бангкокской ярмарки драгоценных камней и ювелирных изделий вместе с заместителем министра торговли Чутимой Буньяпрапатсорн (Chutima Boonyaprapatsorn), постоянным министром торговли Буньяритом Калаянамитом (Boonyarit Kalayanamit), генеральным директором департамента содействия развитию международной торговли Банжонджиттой Ангсусинг (Banjongjitt Angsusingh) и другими правительственными чиновниками.
Чутима Буньяпрапатсорн сообщила: «Индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий в Таиланде является ключом к экономике страны. Чтобы укрепить позиции Таиланда в качестве мирового центра производства и торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, министерство торговли делает упор на развитие конкурентоспособности и маркетинга в этой отрасли, запуская наши рекламные кампании для продвижения имиджа отрасли, который будет узнаваем среди покупателей, импортеров, а также для повышения осведомленности потребителей о таких проектах, как кампания «Купи с уверенностью» (Buy with Confidence), разработанная Институтом драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT). Департамент по содействию международной торговле (Department of International Trade Promotion) также запустил кампанию «Волшебные руки Таиланда: дух изготовления ювелирных изделий» (Thailand’s Magic Hands: The Spirit of Jewelry Making), которая будет способствовать продвижению имиджа отрасли на зарубежных рынках». 
Банжонгджитт Ангсусинг сказала: «63-я Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий, проходящая под девизом «Волшебные руки Таиланда: дух изготовления ювелирных изделий», ставит своей целью отдать должное тайским мастерам, которые создают изысканные ювелирные изделия для того, чтобы удовлетворить потребности международных потребителей. Более 900 экспонентов, в частности производителей, дистрибьюторов и экспортеров из Таиланда, Гонконга, Японии, Китая, Индии, Израиля, Италии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии демонстрируют свою продукцию и представляют свои услуги на выставке, в которой расположилось более 2 000 стендов».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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