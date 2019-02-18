Эксклюзив

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

AWDC продвигает алмазный экспорт Антверпена в Мексику

Сегодня
Новости

AWDC_logo.pngАнтверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), головная организация алмазной индустрии Бельгии, участвовал 16-20 февраля в королевской торгово-экономической миссии в Мексику.
В настоящее время эта латиноамериканская страна в основном импортирует бриллианты из Соединенных Штатов. Таким образом, бельгийская миссия стала идеальной возможностью для содействия Антверпену в продвижении алмазного экспорта в Мексику и обеспечения того, чтобы мексиканские торговцы бриллиантами в будущем закупали их непосредственно в городе на Шельде.
Антверпен давно является важнейшим мировым центром алмазной торговли. Хотя Мексика ежегодно импортирует бриллиантов на сумму около $100 млн, доля бельгийского экспорта на рынке этой страны не очень значительна.
США остаются крупнейшим поставщиком полированных алмазов в Мексику, но многие камни из Антверпена попадают на местный рынок именно через США. Поэтому в AWDC считают, что настало время продвигать бельгийский алмазный экспорт в Мексику и стимулировать прямую торговлю.
«Мексика является интересным рынком для алмазной торговли Антверпена. В Мексике нет  нет налога на импорт бриллиантов и, в принципе, нет торговых барьеров для их импорта  непосредственно из Антверпена. Тем не менее, большая часть мексиканской алмазной торговли связана с США. Именно поэтому мы организуем информативную сессию антверпенской алмазной державы во время королевской миссии по содействию прямой торговли с Антверпеном», - заявил Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC.
Экономика Мексики является второй по величине в Латинской Америке. Мексика, будучи  членом G20, имеет пятнадцатую по значимости мировую экономику с ВВП в $1,077 млрд (по сравнению с $468 млрд у Бельгии). Мексиканский ювелирный рынок хорошо развит, в ближайшие годы ювелирную промышленность ожидает стабильный рост, что делает ее очень интересным рынком для алмазной промышленности Антверпена.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished