AWDC продвигает алмазный экспорт Антверпена в Мексику

Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), головная организация алмазной индустрии Бельгии, участвовал 16-20 февраля в королевской торгово-экономической миссии в Мексику.В настоящее время эта латиноамериканская страна в основном импортирует бриллианты из Соединенных Штатов. Таким образом, бельгийская миссия стала идеальной возможностью для содействия Антверпену в продвижении алмазного экспорта в Мексику и обеспечения того, чтобы мексиканские торговцы бриллиантами в будущем закупали их непосредственно в городе на Шельде.Антверпен давно является важнейшим мировым центром алмазной торговли. Хотя Мексика ежегодно импортирует бриллиантов на сумму около $100 млн, доля бельгийского экспорта на рынке этой страны не очень значительна.США остаются крупнейшим поставщиком полированных алмазов в Мексику, но многие камни из Антверпена попадают на местный рынок именно через США. Поэтому в AWDC считают, что настало время продвигать бельгийский алмазный экспорт в Мексику и стимулировать прямую торговлю.«Мексика является интересным рынком для алмазной торговли Антверпена. В Мексике нет нет налога на импорт бриллиантов и, в принципе, нет торговых барьеров для их импорта непосредственно из Антверпена. Тем не менее, большая часть мексиканской алмазной торговли связана с США. Именно поэтому мы организуем информативную сессию антверпенской алмазной державы во время королевской миссии по содействию прямой торговли с Антверпеном», - заявил Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC.Экономика Мексики является второй по величине в Латинской Америке. Мексика, будучи членом G20, имеет пятнадцатую по значимости мировую экономику с ВВП в $1,077 млрд (по сравнению с $468 млрд у Бельгии). Мексиканский ювелирный рынок хорошо развит, в ближайшие годы ювелирную промышленность ожидает стабильный рост, что делает ее очень интересным рынком для алмазной промышленности Антверпена.