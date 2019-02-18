Экспорт алмазов из Индии упал на 16% в январе

В январе 2019 года экспорт бриллиантов из Индии сократился на 16,07% по сравнению с прошлым годом, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).Данные показали, что экспорт бриллиантов составил 1,75 млрд долларов, сократившись на 16,07% по сравнению с 2,08 млрд долларов, которые страна получила от экспорта в январе 2018 года.Импорт алмазного сырья в течение месяца сократился до 857 млн ​​долларов против 1436,67 млн ​​долларов, импортированных в январе 2018 года. В натуральном выражении импорт алмазов также сократился с 13,29 млн каратов в январе 2018 года до 8,36 млн каратов в январе 2019 года.Импорт бриллиантов и ограненных бриллиантов в январе 2019 года сократился до 86,32 млн долларов с 136,43 млн долларов в январе 2018 года. Экспорт бриллиантов в период с апреля 2018 года по январь 2019 года вырос на 1,76%, до 19,61 млрд долларов, против 19,27 млрд долларов за тот же период. В прошлом году импорт бриллиантов сократился на 40,37%, до 1,12 млрд долларов, против 1,89 млрд долларов за тот же период в 2018 году.Импорт алмазного сырья в период с апреля 2018 года по январь 2019 года снизился на 16,74%, до 12,93 млрд долларов, с 15,53 млрд долларов годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 12,84% с 154,49 млн каратов в апреле 2018 года - январе 2019 года до 134,65 млн каратов за тот же период текущего финансового периода.