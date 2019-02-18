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Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

18 февраля 2019

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Экспорт алмазов из Индии упал на 16% в январе

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Новости

В январе 2019 года экспорт бриллиантов из Индии сократился на 16,07% по сравнению с прошлым годом, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Данные показали, что экспорт бриллиантов составил 1,75 млрд долларов, сократившись на 16,07% по сравнению с 2,08 млрд долларов, которые страна получила от экспорта в январе 2018 года.
Импорт алмазного сырья в течение месяца сократился до 857 млн ​​долларов против 1436,67 млн ​​долларов, импортированных в январе 2018 года. В натуральном выражении импорт алмазов также сократился с 13,29 млн каратов в январе 2018 года до 8,36 млн каратов в январе 2019 года.
Импорт бриллиантов и ограненных бриллиантов в январе 2019 года сократился до 86,32 млн долларов с 136,43 млн долларов в январе 2018 года. Экспорт бриллиантов в период с апреля 2018 года по январь 2019 года вырос на 1,76%, до 19,61 млрд долларов, против 19,27 млрд долларов за тот же период. В прошлом году импорт бриллиантов сократился на 40,37%, до 1,12 млрд долларов, против 1,89 млрд долларов за тот же период в 2018 году.
Импорт алмазного сырья в период с апреля 2018 года по январь 2019 года снизился на 16,74%, до 12,93 млрд долларов, с 15,53 млрд долларов годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 12,84% с 154,49 млн каратов в апреле 2018 года - январе 2019 года до 134,65 млн каратов за тот же период текущего финансового периода.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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