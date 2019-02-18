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21 января 2019

Lucara добыла алмаз весом 223 карата на руднике Карове

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Lucara Diamond добыла белый алмаз высшего качества массой 223 карата на полностью принадлежащем компании руднике Карове (Karowe) в Ботсване. 
«2019 год начался отлично, к середине февраля было добыто несколько высококачественных алмазов весом более 100 каратов, что свидетельствует о сильной и стабильной рабочей среде, которая установилась на Карове с конца 2018 года», - сообщила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).  

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                               Фото: Lucara Diamond


Добытый алмаз будет реализован в ходе следующего тендера компании, который пройдет в начале следующего месяца. 
Среди других камней, которые уйдут с молотка, белые алмазы высшего качества весом 240 каратов и 127 каратов. Lucara добыла эти алмазы в начале 2019 года. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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