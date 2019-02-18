Определены победители конкурса дизайна ювелирных изделий в Гонконге

В этом году в рамках конкурса «Будь на связи, будь единым» (“Be Connected, Be United) были отмечены безграничная креативность и безупречное мастерство местных дизайнеров. Среди творческих работ была брошь, на которой была изображена стая рыб, символизирующая силу единства, а также набор китайской и западной столовой посуды, установленной на паре сережек, представляющих культурное интегрирование.
Конкурс дизайна ювелирных изделий в Гонконге был совместно организован Советом по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных украшений и изделий из золота (Hong Kong Jewellers’ & Goldsmiths’ Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий (Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association) и Алмазной федерацией Гонконга, Китай (Diamond Federation of Hong Kong). За последние два десятилетия конкурс помог обнаружить много подающих надежды талантов и представить гонконгские ювелирные изделия международной аудитории. Более 200 человек представили свои заявки в двух категориях - Открытая группа и Студенческая группа. Коллегия состояла из семи судей из разных секторов, которые оценивали работы на основе нескольких критериев - творчества и инноваций, эстетики, мастерства и пригодности для носки, а также товарности.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished