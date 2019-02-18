Определены победители конкурса дизайна ювелирных изделий в Гонконге

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Результаты 20-го Гонконгского конкурса дизайна ювелирных изделий, на котором были продемонстрированы навыки наиболее талантливых молодых ювелиров Гонконга, были объявлены 19 февраля 2019 года на Гонконгской международной ювелирной выставке HKTDC (HKTDC Hong Kong International Jewellery Show) и Гонконгской международной выставке бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга HKTDC (HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show).









Фото: HKTDC







В этом году в рамках конкурса «Будь на связи, будь единым» (“Be Connected, Be United) были отмечены безграничная креативность и безупречное мастерство местных дизайнеров. Среди творческих работ была брошь, на которой была изображена стая рыб, символизирующая силу единства, а также набор китайской и западной столовой посуды, установленной на паре сережек, представляющих культурное интегрирование.

Конкурс дизайна ювелирных изделий в Гонконге был совместно организован Советом по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных украшений и изделий из золота (Hong Kong Jewellers’ & Goldsmiths’ Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий (Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association) и Алмазной федерацией Гонконга, Китай (Diamond Federation of Hong Kong). За последние два десятилетия конкурс помог обнаружить много подающих надежды талантов и представить гонконгские ювелирные изделия международной аудитории. Более 200 человек представили свои заявки в двух категориях - Открытая группа и Студенческая группа. Коллегия состояла из семи судей из разных секторов, которые оценивали работы на основе нескольких критериев - творчества и инноваций, эстетики, мастерства и пригодности для носки, а также товарности.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished