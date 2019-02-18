Хартия по добыче алмазов Южной Африки доставляет неприятности добытчикам алмазов на аллювиальных месторождениях

Председатель организации South African Diamond Producers Organization (SADPO) Герт ван Никерк (Gert van Niekerk) сообщил в редакционной статье, что основным недостатком хартии MCIII была ее неспособность признать, что горнодобывающий сектор не был однородной группой, состоящей только из крупных конгломератов, но и включал в себя юниорные компании и крупные многонациональные и государственные предприятия.
Никерк сказал, что MCIII также создает ограничения по стоимости и затрудняет экономическое положение юниорных алмазодобывающих компаний в условиях, когда они вынуждены принимать предложенные цены и не могут покрыть дорогостоящие сделки, навязанные законом по расширению экономических прав коренного населения.
Он добавил, что MCIII будет способствовать дальнейшему резкому сокращению горнодобывающих компаний в Южной Африке и потере рабочих мест в уязвимых сельских общинах.
В аллювиальной алмазодобывающей промышленности наблюдается устойчивый спад с 2004 года, когда был принят Закон о разработке минеральных и нефтяных ресурсов (Petroleum Resources Development Act, MPRDA).
Никерк сообщил, что на момент реализации MRDPA на 2 000 компаний по добыче алмазов работало около 25 000 человек.
«Сегодня только около 180 мелких горнодобывающих компаний ведут добычу алмазов в стране, а количество занятых сократилось до 5 000, - сказал он. - С 2013 года количество заявок на лицензии по добыче алмазов также сократилось на 61% в Северо-Капской провинции, где происходит основная часть работ по добыче аллювиальных алмазов - в основном это сфера деятельности предпринимателей, местных частных операторов и фермеров».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished