Хартия по добыче алмазов Южной Африки доставляет неприятности добытчикам алмазов на аллювиальных месторождениях

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Южноафриканская хартия III (Mining Charter III, MCIII) по добыче полезных ископаемых оказывает давление на добытчиков аллювиальных алмазов в стране, которые сталкиваются с огромным бременем издержек и высокими рисками, сообщают аналитики.

Председатель организации South African Diamond Producers Organization (SADPO) Герт ван Никерк (Gert van Niekerk) сообщил в редакционной статье, что основным недостатком хартии MCIII была ее неспособность признать, что горнодобывающий сектор не был однородной группой, состоящей только из крупных конгломератов, но и включал в себя юниорные компании и крупные многонациональные и государственные предприятия.

«… Составители MCIII должны признать роковые ошибки подхода «один размер подходит всем», предназначенного для крупных компаний, находящихся в государственной собственности, в отрасли, в которой доминируют мелкие частные горнодобывающие предприятия, финансируемые из частных источников, - сказал он. - Необходимо сотрудничество между правительством и юниорной горнодобывающей промышленностью для согласования поправок к MCIII, которые будут способствовать трансформации и расширению прав и возможностей в отрасли…».Никерк сказал, что MCIII также создает ограничения по стоимости и затрудняет экономическое положение юниорных алмазодобывающих компаний в условиях, когда они вынуждены принимать предложенные цены и не могут покрыть дорогостоящие сделки, навязанные законом по расширению экономических прав коренного населения.Он добавил, что MCIII будет способствовать дальнейшему резкому сокращению горнодобывающих компаний в Южной Африке и потере рабочих мест в уязвимых сельских общинах.В аллювиальной алмазодобывающей промышленности наблюдается устойчивый спад с 2004 года, когда был принят Закон о разработке минеральных и нефтяных ресурсов (Petroleum Resources Development Act, MPRDA).Никерк сообщил, что на момент реализации MRDPA на 2 000 компаний по добыче алмазов работало около 25 000 человек.«Сегодня только около 180 мелких горнодобывающих компаний ведут добычу алмазов в стране, а количество занятых сократилось до 5 000, - сказал он. - С 2013 года количество заявок на лицензии по добыче алмазов также сократилось на 61% в Северо-Капской провинции, где происходит основная часть работ по добыче аллювиальных алмазов - в основном это сфера деятельности предпринимателей, местных частных операторов и фермеров».