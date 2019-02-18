Бельгийский алмазный импорт-экспорт был сбалансированным в 2018 году - AWDC

Алмазная торговля была сбалансирована в 2018 году: импорт-экспорт необработанных алмазов и бриллиантов соответствовал показателям предыдущего года, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).Бельгийский экспорт бриллиантов по объему снизился на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 4,79 млн каратов и незначительно по стоимости - до $11,45 млрд.Объем экспорта алмазов сократился по итогам года на 5%б до 121,4 млн каратов, а снижение его стоимости составило всего 1,2% - до почти $12,5 млрд. В то же время алмазный импорт несколько сократился в натуральном и финансовом выражении - до 92,8 млн каратов и $10,68 млрд соответственно.Импорт бриллиантов вырос примерно на 2% как по объему, так и по стоимости - до 5,74 млн каратов и $11,5 млрд, соответственно.По данным AWDC, общий объем алмазной торговли в 2018 году составил $46 млрд, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим годом и почти равномерно распределившись между алмазной и бриллиантовой продукцией.В AWDC отмечают, что наблюдавшееся четыре года подряд падение стоимости торговли бриллиантами закончилось менее чем 2-процентным ростом - до $22,5 млрд.Средняя цена за карат выросла на 5%, с $2,392 до $2,275, что, как сообщают в AWDC, стало самой высокой ценой для экспорта алмазов в течение как минимум 10 лет.Что касается основных экспортных направлений, то в 2018 году бельгийский экспорт бриллиантов в США подскочил на 12%, в Гонконг - на 7%.Вместе с тем, показатели торговли алмазным сырьем демонстрируют «явные признаки глобального тренда в торговле алмазами за последние два года при значительно больших объемах менее дорогих камней, поступающих на рынок», заключают в thediamondloupe.com.«В качестве иллюстрации, Антверпен в 2018 году экспортировал на 20% алмазного сырья больше, чем в 2016 году, а средняя цена в этой товарной категории сократилась на 18%, обеспечив устойчивость общей стоимости антверпенской торговли алмазным сырьем в течение последних трех лет», - отмечают эксперты портала.