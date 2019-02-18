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21 января 2019

Бельгийский алмазный импорт-экспорт был сбалансированным в 2018 году - AWDC

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AWDC_logo.pngАлмазная торговля была сбалансирована в 2018 году: импорт-экспорт необработанных алмазов и бриллиантов соответствовал показателям предыдущего года, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Бельгийский экспорт бриллиантов по объему снизился на 4,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 4,79 млн каратов и незначительно по стоимости -  до $11,45 млрд.
Объем экспорта алмазов сократился по итогам года на 5%б до 121,4 млн каратов, а снижение его стоимости составило всего 1,2% - до почти $12,5 млрд. В то же время алмазный импорт несколько сократился в натуральном и финансовом выражении - до 92,8 млн каратов и $10,68 млрд соответственно.
Импорт бриллиантов вырос примерно на 2% как по объему, так и по стоимости - до 5,74 млн каратов и $11,5 млрд, соответственно.
По данным AWDC, общий объем алмазной торговли в 2018 году составил $46 млрд, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим годом и почти равномерно распределившись между алмазной и бриллиантовой продукцией.
В AWDC отмечают, что наблюдавшееся четыре года подряд падение стоимости торговли бриллиантами закончилось менее чем 2-процентным ростом - до $22,5 млрд.
Средняя цена за карат выросла на 5%, с $2,392 до $2,275, что, как сообщают в AWDC,  стало  самой высокой ценой для экспорта алмазов в течение как минимум 10 лет.
Что касается основных экспортных направлений, то в 2018 году бельгийский экспорт бриллиантов в США подскочил на 12%, в Гонконг - на 7%.
Вместе с тем, показатели торговли алмазным сырьем демонстрируют «явные признаки глобального тренда в торговле алмазами за последние два года при значительно больших объемах менее дорогих камней, поступающих на рынок», заключают  в thediamondloupe.com.
«В качестве иллюстрации, Антверпен в 2018 году экспортировал на 20% алмазного сырья больше, чем в 2016 году, а средняя цена в этой товарной категории сократилась на 18%, обеспечив устойчивость общей стоимости антверпенской торговли алмазным сырьем в течение последних трех лет», - отмечают эксперты портала.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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