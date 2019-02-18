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21 января 2019

Lucapa добыла двенадцатый алмаз весом более 100 каратов на руднике Луло

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Lucapa Diamond добыла белый высококачественный алмаз типа IIa весом 128 каратов на своем руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%.
Это двенадцатый алмаз весом более 100 каратов, добытый на аллювиальном алмазном руднике.
«Камень был обнаружен среди алмазов специальной категории, добытых на Блоке 6. Среди них также был фантазийный фиолетово-розовый алмаз весом 7,5 карата», - сообщили в Lucapa. 

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Фото: Lucapa Diamond


Фантазийный фиолетово-розовый алмаз весом 7,5 карата был также добыт на руднике Луло. 
Ожидается, что партнеры по Луло включат в следующий международный тендер алмаз весом 128 каратов и фантазийный фиолетово-розовый камень весом 7,5 карата, а также алмаз массой 75 каратов типа IIa, добытый в конце 2018 года.
Недавно в Анголе был проведен исторический тендер, на котором было представлено семь крупных высококачественных алмазов. Он принес $22,9 млн при средней цене, которая составила $33 530 за карат.

Mathew Nyaungwa, Editor in Chief of the African Bureau, Rough&Polished


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