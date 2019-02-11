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21 января 2019

Lucapa добыла 11 алмазов на австралийском проекте

Сегодня
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news_02072018_lucapa.pngLucapa Diamond сообщила, что 11 алмазов весом 0,284 карата были добыты в ходе обработки проб, добытых на участке Литл Спринг Крик (Little Spring Creek) на алмазном проекте Брукинг (Brooking), которым компания владеет на 80%, в Уэст-Кимберли в Западной Австралии. 
Хотя результаты подтвердили алмазоносность лампроита Литл Спринг Крик, добытые макроалмазы размером больше 1 мм, как сообщается, оказались ниже минимального коммерческого уровня реализуемых компанией алмазов.
Lucapa добавила, что в образцах, выбранных из восьми других участков на проекте Брукинг, не было обнаружено лампроитного материала.
На двух других участках предстоит провести бурение, кроме того, еще три участка было обнаружено в ходе геофизического анализа местности, сказали в компании. 
Lucapa сообщила, что, хотя результаты выборки проб из траншей указывают на то, что лампроит Литл Спринг Крик вряд ли будет экономически выгодным, было доказано, что проект Брукинг содержит в себе породы с большим количеством алмазов.
«Основные источники аномальных уровней алмазов и минералов-индикаторов алмазов, добытых из участков на территории проекта Брукинг, остаются не обнаруженными, - говорится в сообщении компании. - Поэтому Lucapa считает, что проект Брукинг остается перспективным для открытия алмазоносных лампроитов».
Lucapa также ведет операции по добыче алмазов в Анголе и Лесото.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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