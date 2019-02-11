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21 января 2019

Президент WFDB призывает правительство Южной Африки и алмазную отрасль к сотрудничеству

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news_16082018_wfdb.pngПрезидент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses) Эрни Блом (Ernie Blom) призвал к более тесному сотрудничеству между правительством Южной Африки и алмазной отраслью, чтобы помочь алмазной промышленности процветать, говорится в сообщении, цитирующем написанное Бломом письмо, которое находится в открытом доступе.
Он сказал, что такие страны, как Индия, Китай, Корея, ОАЭ, Израиль, Таиланд и Турция, доказали, что «когда правительство работает с местной промышленностью для разработки стратегии развития, успех почти гарантирован».
Блом сказал, что лидеры отрасли в Южной Африке предложили помочь министру минеральных ресурсов Гведе Манташе (Gwede Mantashe) и его департаменту разработать стратегию для отрасли и помочь с ее реализацией.
«Мы наблюдали значительное развитие со стороны конкурентов на международных рынках, где правительства сотрудничают с промышленностью для развития алмазной отрасли, - считает он. - Это привело к большим успехам в создании как рабочих мест, так и доходов для страны».
Блом выразил сожаление в отношении неблагоприятных торговых условий местной промышленности по сравнению с другими странами, которые боролись за долю на рынке в Южной Африке.
Он сказал, что местные налоговые структуры отдают предпочтение импортерам, а не выравнивают игровое поле, в то время как чрезмерное регулирование отрасли и приток импортных алмазов и ювелирных изделий из-за отсутствия пошлин на чистоту способствовали созданию нежелательной торговой среды.
Блом также сказал, что местные алмазодобывающии компании не имеют доступа к финансированию и сталкиваются с такими трудностями, как растущий уровнь преступности и высокие требования законодательства страны.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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