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21 января 2019

AGD Diamonds утвердила план горных работ на 2019 год

Сегодня
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AGD Diamonds подвела итоги горных работ за 2018 год и утвердила новый план на 2019 год, говорится в отраслевом издании компании «АЛМАЗЫ ПОМОРЬЯ». 
В 2018 году AGD Diamonds выполнила план по горным работам на месторождении имени В. Гриба по всем пределам. Компания добыла 3 435 тыс. тонн руды, перевыполнив план, согласно которому AGD должна была произвести 2 686 тыс. тонн руды. Вскрышные работы также превысили план и составили 20 600 тыс. кубических метров при плане в 20 412 тыс. кубических метров. Выемка горной массы составила 22 176 тыс. кубических метров. 

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Фото: AGD Diamonds


В 2019 году AGD Diamonds намерена добыть 3 049 тыс. тонн руды. Согласно одобренному плану, вскрышные работы составят 20 000 тыс. кубических метров, а выемка горной массы - 21 455 тыс. кубических метров. 
План развития горных работ был представлен заместителем главного инженера компании Владимиров Буртовым. 
Недавно AGD Diamonds сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года.  
Участки, на которых компания будет проводить работы по разведке алмазов, расположены недалеко от алмазного месторождения имени В. Гриба, на котором компания ведет добычу алмазов.  

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург 

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