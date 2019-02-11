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21 января 2019

Botswana начала активную программу по бурению на проекте Торни Ривер

Сегодня
Новости

botswana_diamonds_logo.pngBotswana Diamonds заявила, что начала активную программу по бурению на своем проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке. Первые четыре скважины пересекают кимберлит на прогнозируемой толщине и глубине.
Компания сообщила, что цель программы, которая состоит из бурения 40 скважин методом обратной циркуляции на глубину до 30 метров, заключается в том, чтобы дать возможность детально спланировать программу по выборке проб, которая начнется после завершения буровых работ и получения необходимых документов.
Botswana Diamonds добавила, что программа по бурению будет завершена в течение следующих четырех недель.
Она также сообщила, что реконструкция близлежащего завода по обработке алмазов идет в соответствии с планом и сможет обработать выбранные кимберлитовые пробы.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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