Botswana начала активную программу по бурению на проекте Торни Ривер

Botswana Diamonds заявила, что начала активную программу по бурению на своем проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке. Первые четыре скважины пересекают кимберлит на прогнозируемой толщине и глубине.Компания сообщила, что цель программы, которая состоит из бурения 40 скважин методом обратной циркуляции на глубину до 30 метров, заключается в том, чтобы дать возможность детально спланировать программу по выборке проб, которая начнется после завершения буровых работ и получения необходимых документов.Botswana Diamonds добавила, что программа по бурению будет завершена в течение следующих четырех недель.Она также сообщила, что реконструкция близлежащего завода по обработке алмазов идет в соответствии с планом и сможет обработать выбранные кимберлитовые пробы.