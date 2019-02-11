Эксклюзив

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

Вчера

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Petra назначила нового генерального директора

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petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds назначила Ричарда Даффи (Richard Duffy) новым генеральным директором компании с 1 апреля 2019 года.
Даффи, который имеет 27-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности и работал на различных рабочих и функциональных руководящих должностях в Anglo American и AngloGold Ashanti, сменит на этом посту Йохана Диппенаара (Johan Dippenaar).
Председатель Petra Адонис Пурулис (Adonis Pouroulis) сказал, что Даффи, как ожидается, поможет компании отойти от фазы интенсивных капитальных расходов и расширения и сосредоточиться на устойчивых, приносящих доход операциях.
Petra cooбщила, что Даффи имел большой опыт ведения работ на открытых и подземных рудниках. Он также доказал, что уделяет особое внимание безопасности, производительности и общественным отношениям.
Диппенаар являлся генеральным директором Petra в течение 14 лет.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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