Petra назначила нового генерального директора

Petra Diamonds назначила Ричарда Даффи (Richard Duffy) новым генеральным директором компании с 1 апреля 2019 года.Даффи, который имеет 27-летний опыт работы в горнодобывающей промышленности и работал на различных рабочих и функциональных руководящих должностях в Anglo American и AngloGold Ashanti, сменит на этом посту Йохана Диппенаара (Johan Dippenaar).Председатель Petra Адонис Пурулис (Adonis Pouroulis) сказал, что Даффи, как ожидается, поможет компании отойти от фазы интенсивных капитальных расходов и расширения и сосредоточиться на устойчивых, приносящих доход операциях.Petra cooбщила, что Даффи имел большой опыт ведения работ на открытых и подземных рудниках. Он также доказал, что уделяет особое внимание безопасности, производительности и общественным отношениям.Диппенаар являлся генеральным директором Petra в течение 14 лет.