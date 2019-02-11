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Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

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GJEPC представляет «Вдохновение в дизайна 2019» 

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) представил семинар «Вдохновение в дизайне 2019: определение будущего ювелирного дизайна» (Design Inspirations), приуроченный к выставке Signature IIJS 2019. 

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Фото: GJEPC


Выступая на открытии мероприятия, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сказал: «Мировой рынок значительно изменился, и поэтому для промышленности важно подготовиться к новой эре, если страна намерена продвигаться дальше и укреплять свои позиции на международном ювелирном рынке. Для индийских дизайнеров и производителей ювелирных изделий очень важно получить четкое представление о дизайне и технологиях, чтобы удовлетворить потребности будущего потребителя».
Международный эксперт в области ювелирных изделий Паола де Лука (Paola de Luca), глава Futurist Ltd, которая на протяжении многих лет была основным докладчиком на мероприятии, рассказала о важности понимания исторического контекста дизайна и анализа настоящего тренда для прогнозирования и удовлетворения будущих потребностей потребителя. «Будущее начинается сейчас», - заявила Паола.
Завершая свою речь, Паола сказала, что индийская ювелирная отрасль сегодня готова сделать новые крупные скачки на мировой арене, и она была очень рада, что присоединилась к GJEPC, помогая поощрять новые таланты и определять будущее направление дизайна.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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