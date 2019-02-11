IDEX назначает Яакова Алмора главным редактором IDEX Online and Magazine

Международная алмазная биржа (International Diamond Exchange), ведущая торговая платформа для торговли алмазами онлайн в глобальной алмазной и ювелирной отрасли для профессиональных алмазных трейдеров, назначила опытного эксперта по коммуникациям и стратегического консультанта Яакова Алмора (Ya’akov Almor) на должность нового главного редактора IDEX Online & Magazine. Он сменил на посту Альберта Робинсона (Albert Robinson).«Когда в конце 1980-х годов он пришел в индустрию алмазов и драгоценных камней, Яаков работал журналистом, директором по связям с общественностью, директором по продажам, консультантом по развитию бизнеса, пресс-секретарем, директором по коммуникациям, писателем и редактором. Поэтому мы уверены, что благодаря его широкой ориентации и значительному опыту он станет отличным новым членом команды, который непременно выведет IDEX Online & Magazine на новый уровень», - заявил Эхуд Коэн (Ehud Cohen), председатель группы компаний IDEX.«Хотя за последние десятилетия количество торговых публикаций сократилось, издание IDEX не только не прекратило существовать, но и адаптировалось, изменилось, заново изобрело себя и, следовательно, выжило, становясь все сильнее и лучше», - заявил Алмор.