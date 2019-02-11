Эксклюзив

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

Сегодня

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

IDEX назначает Яакова Алмора главным редактором IDEX Online and Magazine

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news_18022019_Yaakov.jpgМеждународная алмазная биржа (International Diamond Exchange), ведущая торговая платформа для торговли алмазами онлайн в глобальной алмазной и ювелирной отрасли для профессиональных алмазных трейдеров, назначила опытного эксперта по коммуникациям и стратегического консультанта Яакова Алмора (Ya’akov Almor) на должность нового главного редактора IDEX Online & Magazine. Он сменил на посту Альберта Робинсона (Albert Robinson).
«Когда в конце 1980-х годов он пришел в индустрию алмазов и драгоценных камней, Яаков работал журналистом, директором по связям с общественностью, директором по продажам, консультантом по развитию бизнеса, пресс-секретарем, директором по коммуникациям, писателем и редактором. Поэтому мы уверены, что благодаря его широкой ориентации и значительному опыту он станет отличным новым членом команды, который непременно выведет IDEX Online & Magazine на новый уровень», - заявил Эхуд Коэн (Ehud Cohen), председатель группы компаний IDEX.
«Хотя за последние десятилетия количество торговых публикаций сократилось, издание IDEX не только не прекратило существовать, но и адаптировалось, изменилось, заново изобрело себя и, следовательно, выжило, становясь все сильнее и лучше», - заявил Алмор.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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