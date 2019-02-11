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21 января 2019

Глава Якутии не намерен выплачивать максимальный уровень дивидендов акционерам АЛРОСА

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news_18022019_nikolaev.jpgГлава Якутии Айсен Николаев заявил, что не считает актуальным выплачивать дивиденды АЛРОСА за 2018 год по максимальной планке, так как алмазный рынок показывает нестабильность, сообщает FINMARKET.RU. 
"Мы [на заседании набсовета в декабре] договорились, что посмотрим по состоянию мирового рынка. Рынок сегодня очень волатильный. Не могу сказать, что состояние рынка нас полностью устраивает. Соответственно, вытаскивать из компании всю прибыль в условиях падающего рынка, может быть не так актуально. Вместе с тем, если по итогам марта мы увидим, что ситуация достаточно стабильная, то к вопросу о дивидендах [повышению payout] конечно вернемся", - процитировало агентство главу Якутии.
За первое полугодие акционеры АЛРОСА получили 43 674 млрд рублей, что на 13% больше выплат за 2017 год. При этом был принят минимальный уровень выплат, который составляет 70% от свободного денежного потока. В сообщении говорится, что финальные дивиденды могут быть рассчитаны по той же схеме. 
Николаев также добавил, что считает необходимым строительство подземного рудника Юбилейный, несмотря на то что на нем преобладают мелкие и низкокачественные алмазы. Такое строительство, как сообщается, может обеспечить работой тысячи людей. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург  


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