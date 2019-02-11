Глава Якутии не намерен выплачивать максимальный уровень дивидендов акционерам АЛРОСА

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что не считает актуальным выплачивать дивиденды АЛРОСА за 2018 год по максимальной планке, так как алмазный рынок показывает нестабильность, сообщает FINMARKET.RU."Мы [на заседании набсовета в декабре] договорились, что посмотрим по состоянию мирового рынка. Рынок сегодня очень волатильный. Не могу сказать, что состояние рынка нас полностью устраивает. Соответственно, вытаскивать из компании всю прибыль в условиях падающего рынка, может быть не так актуально. Вместе с тем, если по итогам марта мы увидим, что ситуация достаточно стабильная, то к вопросу о дивидендах [повышению payout] конечно вернемся", - процитировало агентство главу Якутии.За первое полугодие акционеры АЛРОСА получили 43 674 млрд рублей, что на 13% больше выплат за 2017 год. При этом был принят минимальный уровень выплат, который составляет 70% от свободного денежного потока. В сообщении говорится, что финальные дивиденды могут быть рассчитаны по той же схеме.Николаев также добавил, что считает необходимым строительство подземного рудника Юбилейный, несмотря на то что на нем преобладают мелкие и низкокачественные алмазы. Такое строительство, как сообщается, может обеспечить работой тысячи людей.