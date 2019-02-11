Зимбабве дала партеру по совместному предприятию Vast Resources право на добычу алмазов в Маранге

Сегодня

Объединение Chiadzwa Community Development Trust получило право добывать алмазы в качестве партнера по совместному предприятию на концессии Херитедж (Heritage) в Маранге.

Объединение назначило Vast Resources своим партнером по совместному предприятию по разведке и добыче алмазов в этом районе, сообщает Botswana Diamonds, оно также было партнером зарегистрированной на лондонской бирже алмазодобывающей компании в августе прошлого года, когда фирмы осуществляли программы по добыче алмазов в Зимбабве.

Министр горнодобывающей промышленности Уинстон Читандо (Winston Chitando) подтвердил Reuters, что основные принципы партнерства были согласованы.

Присутствие Vast в Маранге было под вопросом после того, как Зимбабве недавно выбрала российскую АЛРОСА и китайскую Anjin в качестве двух иностранных компаний для проведения разведки и добычи алмазов в стране.

Chiadzwa Community Development Trust был связан с Marange-Zimunya Community Share Ownership Trust, трастовым фондом, который был создан, когда Botswana Diamonds и Vast объявили о своем партнерстве в августе 2018 года.

Botswana Diamonds и ее партнер Vast получили положительную предварительную геологическую оценку концессии Херитедж в прошлом октябре.

На ней находятся несколько аллювиальных россыпных месторождений.

Результаты также показали, что содержание алмазов на аллювиальных месторождениях в Маранге варьировалось в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды.

Базальный конгломерат Умкондо (Umkondo) в другой области Маранге также имеет алмазный потенциал. Содержание алмазов на нем составляет 100 - 3 000 каратов на сто тонн руды.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished