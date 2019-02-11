Эксклюзив

Али Пасторини: «Мы должны изменить торговую модель, согласно которой ювелирные украшения – только для любителей гламура»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewerly, в недавнем прошлом старший вице-президент Всемирного ювелирного центра (World...

Сегодня

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

KISNA запускает сайт по торговле онлайн

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Новости

Kisna, розничный торговый бренд индийской компании Hari Krishna Exports, по случаю Дня Cвятого Валентина запустила удобный портал онлайн-продаж с тем, чтобы упростить связь между своими клиентами, розничными продавцами и дистрибьюторами на одной платформе.
Недавно разработанная платформа kisna.com является частью стратегии бренда по расширению присутствия в интернете. Организация становится цифровой благодаря сотрудничеству с более чем 3 000 существующих розничных продавцов и дистрибьюторов Kisna по всей Индии. 

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                    Фото: Kisna 


Новый веб-сайт имеет надежную структуру и создан с учетом потребностей клиентов. Благодаря простой навигации, сайт предоставляет пользователям широкий выбор ювелирных изделий с подробными руководствами по размерам и информацией о доставке.
Говоря о цифровой платформе, Ганшаям олакия (Ghanshyam Dholakia), основатель и управляющий директор Hari Krishna Group, сказал: «Мы очень рады содействовать развитию нашего розничного бренда Kisna Diamond Jewellery, который теперь доступен на цифровой платформе. Мы верим, что эта инициатива создаст новые возможности для бизнеса и создаст более широкие возможности для роста с потенциалом достижения максимального количества потребителей. С помощью этого портала электронной торговли мы собираемся расширить горизонты нашего бизнеса».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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