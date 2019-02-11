KISNA запускает сайт по торговле онлайн

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Kisna, розничный торговый бренд индийской компании Hari Krishna Exports, по случаю Дня Cвятого Валентина запустила удобный портал онлайн-продаж с тем, чтобы упростить связь между своими клиентами, розничными продавцами и дистрибьюторами на одной платформе.

Недавно разработанная платформа kisna.com является частью стратегии бренда по расширению присутствия в интернете. Организация становится цифровой благодаря сотрудничеству с более чем 3 000 существующих розничных продавцов и дистрибьюторов Kisna по всей Индии.









Фото: Kisna









Новый веб-сайт имеет надежную структуру и создан с учетом потребностей клиентов. Благодаря простой навигации, сайт предоставляет пользователям широкий выбор ювелирных изделий с подробными руководствами по размерам и информацией о доставке.

Говоря о цифровой платформе, Ганшаям олакия (Ghanshyam Dholakia), основатель и управляющий директор Hari Krishna Group, сказал: «Мы очень рады содействовать развитию нашего розничного бренда Kisna Diamond Jewellery, который теперь доступен на цифровой платформе. Мы верим, что эта инициатива создаст новые возможности для бизнеса и создаст более широкие возможности для роста с потенциалом достижения максимального количества потребителей. С помощью этого портала электронной торговли мы собираемся расширить горизонты нашего бизнеса».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



