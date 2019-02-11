GJEPC представляет награду для ювелиров и мастеров в области дизайна Artisan Jewellery Design Awards 2019

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) представил 13 февраля награду для ювелиров и мастеров в области дизайна Artisan Jewellery Design Awards 2019 при поддержке Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) и Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA). Награждение прошло в последний день проведения выставки IIJS Signature 2019 года в Королевской опере.









Фото: GJEPC







Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «Индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий имеет историю более 5 000 лет. Раджи и махараджи поддерживали это искусство, и у нас есть традиция передавать наши навыки из поколения в поколение. Мы всегда были опытными мастерами и ювелирами и обслуживали мировые рынки. Настало время, чтобы мир осознал потенциал дизайнеров ювелирных изделий Индии и признал Индию в качестве «дизайнерского направления» для ювелирных изделий. Премия Artisan Awards - это инициатива и искренняя попытка cовета поощрять настоящие таланты в области дизайна и демонстрировать мастерство Индии в мире дизайна».

Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель GJEPC, сообщил: «Индия в глобальном контексте ювелирного дизайна возвращается к источникам, когда индийское влияние на создание роскошных ювелирных изделий отражалось в работах Cartier, Van Cleef & Arpels и Harry Winston, которые создавались специально для махараджей и навабов. Кстати, GJEPC выбрал тему «Зачарованный космос» для награды Artisan Awards 2019 задолго до того, как она станет темой дизайна для сезона 2020 года. Тема конкурса «Зачарованный космос» помогает дизайнерам исследовать тайны галактик и вселенных, известных и неизвестных. Мы были ошеломлены, получив 550 заявок из городов по всей Индии в трех категориях: кольца или подвески, броши или булавки, серьги или браслеты».

GJEPC намерен развивать направление дизайна в ювелирной отрасли, поэтому совет ввел инициативы по продвижению инноваций в области дизайна. GJEPC выпустил эксклюзивный справочник по ювелирным тенденциям «AATMAN - Inspirations 2020», который редактируется командой международных аналитиков сектора украшений класса люкс Futurist во главе с прогнозистом International Jewellery Паолой Де Лука (Paola De Luca).

Финансовый директор, руководитель конференции по продвижению в области маркетинга и развития бизнеса GJEPC, сказал: «"AATMAN - Inspirations 2020" - важная инициатива, предпринятая GJEPC. Я уверен, что она будет способствовать продвижению дизайна и создаст мосты в новое, яркое и захватывающее будущее, наполненное творчеством».

Паола Де Лука из Futurist сказала: «Индия восстанавливает свой мировой статус в качестве лидера в дизайне ювелирных изделий класса люкс. «AATMAN - Inspirations 2020» вдохновит новое поколение индийских креативных лидеров, предоставит образец ключевых тенденций в дизайне, затронет актуальные проблемы, касающиеся алмазной отрасли, а также представит иллюстрированную историю выдающегося положения Индии в области дизайна».





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



