Ангольские алмазные компании возобновляют свои программы по геологоразведке

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Ангола дала разрешение 16 компаниям по разведке алмазов возобновить свои работы, которые были приостановлены в сентябре 2018 года в рамках государственной программы «Прозрачность», сообщают местные средства массовой информации.

Комиссар полиции Антонио Бернардо (António Bernardo) заявил, что государственная компания Endiama дала лицензии компаниям, которые вели свою деятельность в провинциях Маланхе, Бие, Северная Лунда и Южная Лунда.

Он добавил, что компании, которым будет разрешено вести программы по разведке алмазов, должны будут соблюдать границы своих участков.

Каждая компания получила лицензии на проведение геологоразведки на участках площадью 200 квадратных километров каждый. Лицензии действительны два года и могут продлеваться каждые два года.

Ранее полиция арестовала оборудование, нелегально используемое для проведения геологоразведки.

В ноябре 2018 года Ангола, как сообщалось, закрыла 279 магазинов, торгующих алмазами, из-за того, что они не декларировали прибыль в соответствующих государственных органах.

Также полиция конфисковала более миллиона долларов, около миллиона рандов и более 12 000 каратов алмазов.

Ранее сообщалось, что более 400 000 нелегальных иммигрантов, которые проживали в областях, богатых алмазами, добровольно покинули страну, в то время как 14 636 иммигрантов было депортировано на их родину.

Однако организация по защите прав человека Human Rights Watch заявила, что иммигранты были депортированы из страны насильно, и призвала Анголу прекратить депортацию беженцев из Демократической Республики Конго, а также провести оперативное и независимое расследование обвинений, выдвинутых силами государственной безопасности.

Как утверждает ООН, Ангольские службы безопасности и союзная этническая группировка из Чокве застрелили по крайней мере шестерых подданных Конго во время проведения операции «Прозрачность» в провинции Северная Лунда, которая граничит с Конго.

Тем не менее Луанда отрицает тот факт, что ее службы безопасности нарушили права мигрантов во время проведения операции.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished