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14 января 2019

Petra Diamonds может выплачивать долг по Куллинан 5-10 лет - СМИ

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petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds, которая приобрела рудник Куллинан (Cullinan) у De Beers в 2008 году, заявила, что с момента открытия нового участка на шахте компании потребуется пять-десять лет, чтобы погасить долги, связанные с южноафриканским рудником.
Это, по данным Reuters, выходит за рамки срока погашения задолженности Petra, который истекает в 2022 году.
Сообщается, что долг компании за шахту составляет около 65% от общих $650 млн заемных средств, что составляет около $420 млн.
Горнодобывающая компания заняла значительные средства для реконструкции объекта и начала добычу руды на новом участке рудника в июле прошлого года.
Однако ожидается, что в этом году она создаст свободный денежный поток и начнет сокращать свои долги.
Агентство процитировало главного менеджера рудника Куллинан Хуана Кемпа (Juan Kemp), который заявил, что одна мысль не дает ему уснуть: «Когда компания добудет следующий крупный камень?»
Горный аналитик из Liberum Бен Дэвис (Ben Davis) также заявил, что Petra реализовала алмазы по ценам, которые были ниже рыночной стоимости.
«Все очень надеются, что ради акционеров и выплаты долга компания будет добывать больше камней более высокого качества», - сказал он.
В алмазной промышленности отмечается низкий спрос на алмазы, особенно на мелкие камни.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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