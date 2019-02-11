DTC Botswana и Okavango Diamond не нуждаются в геммологах - власти

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Компаниям Diamond Trading Company Botswana (DTCB) и Okavango Diamond Company (ODC) не нужны геммологи, так как эти фирмы не занимаются огранкой алмазов, заявили официальные власти Ботсваны.

Министр минеральных ресурсов Эрик Молале (Eric Molale) сообщил в парламенте на этой неделе после того, как депутат Мефато Рейтил (Mephato Reatile) спросил, сколько геммологов и специалистов по торговле алмазами из Ботсваны работают в DTCB и ODC, сообщает Mmegi.

Он сказал, что DTCB занимается только сортировкой и оценкой алмазов.

Молале также сообщил, что в ODC работает команда из семи человек, которая в настоящее время проводит оценку алмазного сырья, обеспечивает качество ассортимента и создает технические участки для продажи алмазов.

Геммологи, помимо прочего, занимаются покупкой, продажей, оценкой драгоценных камней и ювелирных изделий, а также лабораторными исследованиями.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished