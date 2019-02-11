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14 января 2019

DTC Botswana и Okavango Diamond не нуждаются в геммологах - власти

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Компаниям Diamond Trading Company Botswana (DTCB) и Okavango Diamond Company (ODC) не нужны геммологи, так как эти фирмы не занимаются огранкой алмазов, заявили официальные власти Ботсваны. 
Министр минеральных ресурсов Эрик Молале (Eric Molale) сообщил в парламенте на этой неделе после того, как депутат Мефато Рейтил  (Mephato Reatile) спросил, сколько геммологов и специалистов по торговле алмазами из Ботсваны работают в DTCB и ODC, сообщает Mmegi.
Он сказал, что DTCB занимается только сортировкой и оценкой алмазов.
Молале также сообщил, что в ODC работает команда из семи человек, которая в настоящее время проводит оценку алмазного сырья, обеспечивает качество ассортимента и создает технические участки для продажи алмазов.
Геммологи, помимо прочего, занимаются покупкой, продажей, оценкой драгоценных камней и ювелирных изделий, а также лабораторными исследованиями.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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