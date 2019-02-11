Выставка «Qatar Show» в 2019 году будет более масштабной

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Организаторы выставки в Катаре Qatar Show объявили о том, что 16-ая выставка пройдет с 20 по 25 февраля в Дохинском выставочном и конференц-центре (Doha Exhibition and Convention Center, DECC).

Шестидневное мероприятие в стиле «бизнес для потребителя» (B2C), представленное Национальным советом по туризму Катара (Qatar National Tourism Council, QNTC) и проведенное Auditoire, представит более 500 брендов из более чем 10 стран. Представляя выставку 2019 года, организаторы объявили о том, что она меняет название на «Qatar Show», таким образом, мероприятие продолжит укреплять свои позиции в качестве выставки эксклюзивных ювелирных изделий, которая привлекает ценителей роскоши со всего мира.

Ахмед Аль-Обайдли (Ahmed Al Obaidli) из QNTC прокомментировал выставку: «Выставка в Катаре уже шестнадцатый год подряд Катарского шоу привлекает огромное количество участников со всего мира - от Женевы до Мумбаи, Парижа и Бейрута. Это демонстрирует уверенность, которую имеют международные, региональные и местные бренды в катарском рынке. Он предоставляет замечательную сетевую платформу для компаний и посетителей в Катаре и за его пределами, а также демонстрирует гостеприимство Катара и возможности выставочной и конференц-инфраструктуры мирового класса, включая выставочные залы, помещения и организацию».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished