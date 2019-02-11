Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

Выставка «Qatar Show» в 2019 году будет более масштабной

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Организаторы выставки в Катаре Qatar Show объявили о том, что 16-ая выставка пройдет с 20 по 25 февраля в Дохинском выставочном и конференц-центре (Doha Exhibition and Convention Center, DECC).
Шестидневное мероприятие в стиле «бизнес для потребителя» (B2C), представленное Национальным советом по туризму Катара (Qatar National Tourism Council, QNTC) и проведенное Auditoire, представит более 500 брендов из более чем 10 стран. Представляя выставку 2019 года, организаторы объявили о том, что она меняет название на «Qatar Show», таким образом, мероприятие продолжит укреплять свои позиции в качестве выставки эксклюзивных ювелирных изделий, которая привлекает ценителей роскоши со всего мира.
Ахмед Аль-Обайдли (Ahmed Al Obaidli) из QNTC прокомментировал выставку: «Выставка в Катаре уже шестнадцатый год подряд Катарского шоу привлекает огромное количество участников со всего мира - от Женевы до Мумбаи, Парижа и Бейрута. Это демонстрирует уверенность, которую имеют международные, региональные и местные бренды в катарском рынке. Он предоставляет замечательную сетевую платформу для компаний и посетителей в Катаре и за его пределами, а также демонстрирует гостеприимство Катара и возможности выставочной и конференц-инфраструктуры мирового класса, включая выставочные залы, помещения и организацию».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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