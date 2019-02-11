Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

XII Международная Ювелирная Конференция IJA CONF завершилась с успехом

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ija_conf_logo.jpgXII Международная Ювелирная Конференция IJA CONF, одно из самых значимых событий ювелирной отрасли России, на котором присутствовало более 150 участников, прошла 4 февраля. 
На конференции рассматривались вопросы ювелирных макротрендов как инструмента формирования ассортимента; психологической грамотности руководителя и ее роль в достижении ключевых целей бизнеса; был затронут пошаговый алгоритм внедрения цифровых инструментов продаж украшений в эпоху социальных сетей и мессенджеров. В ходе мероприятия рассматривался метод управления командой ювелирной компании по системе Канбан, а также особенности работы в торговом центре - риски и преимущества. 
Для участников конференции работали три зала: Управление и Ритейл, Личная Эффективность, Продажи.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург  

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