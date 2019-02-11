XII Международная Ювелирная Конференция IJA CONF завершилась с успехом

XII Международная Ювелирная Конференция IJA CONF, одно из самых значимых событий ювелирной отрасли России, на котором присутствовало более 150 участников, прошла 4 февраля.На конференции рассматривались вопросы ювелирных макротрендов как инструмента формирования ассортимента; психологической грамотности руководителя и ее роль в достижении ключевых целей бизнеса; был затронут пошаговый алгоритм внедрения цифровых инструментов продаж украшений в эпоху социальных сетей и мессенджеров. В ходе мероприятия рассматривался метод управления командой ювелирной компании по системе Канбан, а также особенности работы в торговом центре - риски и преимущества.Для участников конференции работали три зала: Управление и Ритейл, Личная Эффективность, Продажи.