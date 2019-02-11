Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов посетил Израильский алмазный центр с официальным визитом

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Генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов совершил официальный визит в Израильскую алмазную биржу (Israel Diamond Exchange, IDE), где его принял президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) и управляющий директор биржи Эран Зини (Eran Zini), говорится в пресс-релизе, распространенном IDE.









Фото: IDE







Согласно заявлению, предоставляя обзор израильской алмазной промышленности, президент IDE Дваш призвал АЛРОСА расширить поставки алмазного сырья в Израиль. Дваш также объяснил, что израильская промышленность сосредоточена на обработке крупных, высококачественных алмазов, в стране работают опытные мастера, специализирующиеся на огранке крупных камней. «У нас нет шахт или крупного розничного рынка в Израиле, но у нас есть история, знания и капитал. То, чего у нас нет - это достаточного количества алмазного сырья», - сказал он.

Кроме того, генеральному директору АЛРОСА Сергею Иванову было продемонстрировано несколько новых инициатив IDE, таких как партнерство с Alibaba, Центр технологических инноваций, Международный тендерный центр и недавно запущенный Аукционный центр. Иванов также встретился с членами Совета директоров IDE Хези Блумом (Hezi Blum), Эзрой Боароном (Ezra Boaron), Цви Замиром (Zvi Zamir), Ниссимом Цуарецом (Nissim Zuaretz), Меиром Далуми (Meir Dalumi), а также с президентом Ассоциации производителей бриллиантов Израиля (Israel Diamond Manufacturers Association) Якобом Корном (Jacob Korn).

Говоря о важности IDE для АЛРОСА, Иванов, как сообщается, заявил, что более 100 израильских компаний принимают участие в каждом из многочисленных тендеров крупных алмазов, которые АЛРОСА проводит в Израиле каждый год. Что касается расширения поставок сырья в Рамат-Ган, Иванов сказал: «Израиль является основным партнером в нашем алмазном бизнесе. Мы готовы обсуждать новые возможности».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished