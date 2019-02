Все больше потребителей выбирают лабораторные бриллианты для обручальных колец

Сегодня

Все больше клиентов рынка свадебных товаров продолжают отдавать предпочтение лабораторным бриллиантам в качестве своего выбора для обручальных колец, говорится в недавно обнародованном докладе «Алмазный выбор 2019 года, выращенные в лаборатории бриллианты и будущее алмазной промышленности» (A Diamond Choice 2019, Lab-Grown Diamonds & The Future of The Diamond Industry).

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Отчет, опубликованный Международной ассоциацией выращенных алмазов и бриллиантов (Grown Diamond Association (IGDA), является широкопрофильным, но при это конкретно освещает результаты опроса потребителей, заказанного осенью 2018 года.Согласно исследованию, 66% миллениалов, активно ищущих обручальные кольца, заявили, что они будут рассматривать вариант приобретения кольца с выращенными в лабораториях бриллиантами, а еще 23% утверждают, что обязательно купят кольцо с синтетическим бриллиантом.Основной движущей силой при этом является убеждение потребителя, что он может получить более крупный и качественный бриллиант, выращенный в лаборатории, по той же цене, что и более мелкий природный. Потребители ожидают, что синтетические бриллианты будут сертифицированы так же, как и природные. При этом 56% опрошенных заявили, что знают о бриллиантах, выращенных в лабораториях, против всего 9% в 2010 году.Исследование, проведенное отраслевой исследовательской фирмой MVI Marketing LLC, которая изучает рынок синтетических бриллиантов уже более десяти лет, отмечает рост осведомленности и отношения к выращенным в лабораториях бриллиантам, а также интереса к их приобретению, с акцентом на свадебный сектор.«Критическая масса потребительского интереса в настоящее время сближается с растущим признанием розничными торговцами бриллиантов, выращенных в лабораториях. Этот уникальный момент будет стимулировать рост в течение многих лет», - отметил Марти Гурвиц (Marty Hurwitz), генеральный директор MVI.Несмотря на противоречивые сообщения из торговой сферы относительно того, в каком направлении лаборатории движутся цены на синтетические бриллианты, в докладе признается, что некоторые цены пошли вниз, в основном на товары небольших размеров. Вместе с тем, спрос на более высокого качества и более крупные бриллианты лабораторного происхождения, пригодные для новобрачных, превышает предложение, цены на них стабильны и имеют тенденцию к росту.«В течение последних двух лет отзывы членов IGDA о том, что они имеют наибольших успех у вступающих в брак, звучали как анекдот. Обширный опрос, проведенный MVI, подтверждает это, а также соответствующее отношение потребителей к алмазам, выращенным в лабораториях, указывая на важность их присутствия на рынке свадебных товаров», - добавил Ричард Гарард (Richard Garard), генеральный секретарь IGDA.