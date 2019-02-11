Эксклюзив

Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую...

11 февраля 2019

Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского...

04 февраля 2019

«Русская бриллиантовая линия»: мы не считаем, что талант пробьется сам

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» существует уже десять лет. В конце года были подведены итоги юбилейного конкурса «РБЛ-2018», и 14 декабря в московском Гостином Дворе проходило вручение дипломов победителям...

28 января 2019

Новая система кредитования должна быть полностью обеспечена активами ясного и прозрачного происхождения в товарно-денежном потоке

Эрик А. Йенс (Erik A. Jens), занимавшийся финансированием отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий (ДКЮИ) в течение многих лет как финансист, теперь видит вероятность того, что многие банки покинут этот сектор. Он изучает возможности...

21 января 2019

Большинству женщин все равно, добыты их бриллианты из земли или выращены в лаборатории - Алекс Попов, генеральный директор Âme

Алекс Попов, президент Московской алмазной биржи и бывший руководитель Фонда Всемирной алмазной марки (World Diamond Mark Foundation, WDMF), запустил новый ювелирный бренд под названием Âme, ориентированный на дизайн и использующий выращенные...

14 января 2019

Азил Аттар стала первой женщиной-генеральным директором Damas Jewellery

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news_14022019_attar.pngDamas Jewellery впервые назначила женщину на пост генерального директора компании. Эту должность заняла Азил Аттар (Asil Attar).
«Мы рады принять в нашу фирму первого генерального директора женского пола , - сказал Хамди Чатти (Hamdi Chatti), исполнительный председатель Damas Jewellery. - Аттар известна своей трансформационной работой и мастерством в реализации дальновидных стратегий, при этом она обладает зорким взглядом на моду. Все это делает Аттар бесценным сотрудником для нашей компании».
Аттар, которая заняла свою должность 3 февраля, имеет 25-летний опыт работы в отрасли, работая с такими брендами, как Coach, The Giorgio Armani Group, она таже занимала должность генерального директора в Majid Al Futtaim и Al Yasra Fashion.
Ювелирный бренд Damas был основан в 1907. Компания открыла свой первый магазин на дубайском Золотом рынке в 1959 году и до сих пор там работает. Сегодня Damas включает в себя более чем 40 международных брендов класса люкс и собственных брендов. Располагая 230 магазинами во всех странах Совета по сотрудничеству арабских государств залива, компания получила всемирную торговую марку.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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