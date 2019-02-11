Азил Аттар стала первой женщиной-генеральным директором Damas Jewellery

Damas Jewellery впервые назначила женщину на пост генерального директора компании. Эту должность заняла Азил Аттар (Asil Attar).«Мы рады принять в нашу фирму первого генерального директора женского пола , - сказал Хамди Чатти (Hamdi Chatti), исполнительный председатель Damas Jewellery. - Аттар известна своей трансформационной работой и мастерством в реализации дальновидных стратегий, при этом она обладает зорким взглядом на моду. Все это делает Аттар бесценным сотрудником для нашей компании».Аттар, которая заняла свою должность 3 февраля, имеет 25-летний опыт работы в отрасли, работая с такими брендами, как Coach, The Giorgio Armani Group, она таже занимала должность генерального директора в Majid Al Futtaim и Al Yasra Fashion.Ювелирный бренд Damas был основан в 1907. Компания открыла свой первый магазин на дубайском Золотом рынке в 1959 году и до сих пор там работает. Сегодня Damas включает в себя более чем 40 международных брендов класса люкс и собственных брендов. Располагая 230 магазинами во всех странах Совета по сотрудничеству арабских государств залива, компания получила всемирную торговую марку.