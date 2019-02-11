АЛРОСА представила крупнейший розовый бриллиант в своей истории

Звездой показа стал овальный розовый бриллиант весом в 14,83 карата – крупнейший розовый бриллиант в истории России. Алмаз, из которого он изготовлен, был добыт в 2017 году на россыпном месторождении Эбелях в Якутии и стал самым большим розовым алмазом, добытым на территории России.
«Розовые бриллианты считаются наряду с голубыми самыми редкими и дорогими, а розовый камень такого размера и чистоты – один из лучших в мире за последние годы. Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки», - заявил Юрий Окоемов, заместитель генерального директора АЛРОСА.
Самым крупным камнем показа стал насыщенно-желтый бриллиант весом 2069 каратов огранки «ашер».
Розовый и желтый бриллианты в ближайшее время отправятся в Геммологический институт Америки на сертификацию.
Среди представленных в коллекции бриллиантов также выделяется пурпурно-розовый «кушон» (11,06 карата), признанный самым крупным в своем цвете согласно Геммологическому институту Америки.