АЛРОСА представила крупнейший розовый бриллиант в своей истории

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, провела пресс-показ коллекции крупных цветных бриллиантов, среди которых такие уникальные камни, как розовый, ярко-желтый и пурпурно-розовый бриллианты.

Звездой показа стал овальный розовый бриллиант весом в 14,83 карата – крупнейший розовый бриллиант в истории России. Алмаз, из которого он изготовлен, был добыт в 2017 году на россыпном месторождении Эбелях в Якутии и стал самым большим розовым алмазом, добытым на территории России.









Фото: АЛРОСА



