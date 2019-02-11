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14 января 2019

Ангола открывает второй завод по огранке алмазов - СМИ

Сегодня
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Государственная ангольская компания по торговле алмазами Sodiam начала сотрудничество с местными компаниями с тем, чтобы открыть новый завод по огранке алмазов в Талатоне, Луанда, сообщают средства массовой информации. 
Более 5 млн долларов было инвестировано в создание центра огранки алмазов Stone Polished Diamond (SPD), площадь которого составляет 400 квадратных метров.
Компания будет заниматься огранкой бриллиантов весом от 3 до 10 каратов, а также камней специальной категории.
Также предполагается, что в первый год работы завод будет обрабатывать до 2 000 каратов в месяц.
До этого в стране была только одна фабрика по органке алмазов - Angola Polishing Diamond, которая была основана в Луанде в 2015 году и являлась совместным предприятием между Sodiam и LLD Diamonds. Согласно Macauhub, в год эта фабрика может обрабатывать алмазы на сумму около 240 млн долларов.
Министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) недавно заявил, что Sodiam создаст центр огранки алмазов в провинции Южная Лунда.
Страна ввела новую политику торговли алмазами, согласно которой, среди всего прочего, производители алмазов должны продавать 20% добытых ими алмазов местным компаниям для огранки.  
В прошлом году Ангола произвела 9,4 млн каратов алмазов, но реализовала только 8,47 млн каратов за $1,25 млрд.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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