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14 января 2019

Firestone добыла алмаз весом 70 каратов на руднике Ликхобонг

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Firestone Diamonds добыла белый алмаз массой 70 каратов категории мейкебл на своем руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, которым компания владеет на 75%. 
Камень был добыт без повреждений, он будет выставлен на продажу в тендере, который пройдет в следующем месяце, заявила компания.  

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Фото: Firestone Diamonds


«Камень весом 70 каратов был добыт в северной части шахты с низким содержанием алмазов. Мы начнем проводить наши основные работы в этой части рудника в ближайшие месяцы, - сообщил генеральный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - Хотя рынок мелких камней находится под большим давлением, мы наблюдаем постоянный спрос на крупные камни, цены на алмазы специальной категории также выросли».
В декабре 2018 года компания добыла алмаз ювелирного качества весом 46 каратов, который был продан более чем за миллион долларов. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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