Firestone добыла алмаз весом 70 каратов на руднике Ликхобонг

Камень был добыт без повреждений, он будет выставлен на продажу в тендере, который пройдет в следующем месяце, заявила компания.
«Камень весом 70 каратов был добыт в северной части шахты с низким содержанием алмазов. Мы начнем проводить наши основные работы в этой части рудника в ближайшие месяцы, - сообщил генеральный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - Хотя рынок мелких камней находится под большим давлением, мы наблюдаем постоянный спрос на крупные камни, цены на алмазы специальной категории также выросли».
В декабре 2018 года компания добыла алмаз ювелирного качества весом 46 каратов, который был продан более чем за миллион долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished