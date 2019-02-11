Firestone добыла алмаз весом 70 каратов на руднике Ликхобонг

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Firestone Diamonds добыла белый алмаз массой 70 каратов категории мейкебл на своем руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, которым компания владеет на 75%.

Камень был добыт без повреждений, он будет выставлен на продажу в тендере, который пройдет в следующем месяце, заявила компания.





Фото: Firestone Diamonds

«Камень весом 70 каратов был добыт в северной части шахты с низким содержанием алмазов. Мы начнем проводить наши основные работы в этой части рудника в ближайшие месяцы, - сообщил генеральный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma). - Хотя рынок мелких камней находится под большим давлением, мы наблюдаем постоянный спрос на крупные камни, цены на алмазы специальной категории также выросли».В декабре 2018 года компания добыла алмаз ювелирного качества весом 46 каратов, который был продан более чем за миллион долларов.