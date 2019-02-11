Ботсвана устала зависеть от алмазов

Ботсвана заявила, что необходимо активизировать усилия по диверсификации экспорта страны и источников государственных доходов.Экспорт алмазов продолжает доминировать в торговом балансе Ботсваны, в то время как поступления от добычи полезных ископаемых и взимания таможенных пошлин составляют более двух третей государственных доходов.«Зависимость страны от одного экспортного товара и двух основных источников доходов представляет системный риск, поэтому правительство страны обязуется продолжать усилия по диверсификации экономики в целом, ее экспорта и государственных доходов в частности», - сказал министр финансов Ботсваны Кеннет Матамбо (Kenneth Matambo).Доля горнодобывающего сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны сократилась с 25% в 2008 году до 18% в 2018 году, тогда как доля несырьевых секторов увеличилась с 75% до 82% за тот же период.«Это соответствует усилиям правительства по снижению зависимости экономики от горнодобывающего сектора, который подвержен внешним рискам», - отметил Матамбо.