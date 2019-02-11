Ларс фон Триер создает бриллианты по теме своих фильмов

Ларс фон Триер (Lars von Trier), датский режиссер и сценарист, решил заняться бриллиантовым бизнесом и создать коллекцию камней по тематике своих фильмов, сообщает New York Times.Первый созданный бриллиант представляет драматический фильм «Меланхолия». Бриллиант изображает сцену столкновения враждебной планеты с Землей.Фон Триер потратил пять лет на то, чтобы огранить алмаз весом 12 каратов вручную.Газета процитировала создателя бриллианта, который заявил, что он намерен превратить еще 12 алмазов в бриллианты по теме своих фильмов, но на этот раз он прибегнет к новой технологии огранки алмазов с помощью лазера для того, чтобы процесс занял меньше времени.Согласно режиссеру, во время создания бриллиантов он пытается запечатлеть настроение фильма.В настоящий момент бриллиант «Меланхолия» выставлен в современном музее M HKA в Антверпене, Бельгия. Бриллиант будет демонстрироваться до 5 мая 2019 года.