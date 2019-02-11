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14 января 2019

Ларс фон Триер создает бриллианты по теме своих фильмов

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news_13022019_Lars_von_Trier.jpgЛарс фон Триер (Lars von Trier), датский режиссер и сценарист, решил заняться бриллиантовым бизнесом и создать коллекцию камней по тематике своих фильмов, сообщает New York Times.
Первый созданный бриллиант представляет драматический фильм «Меланхолия». Бриллиант изображает сцену столкновения враждебной планеты с Землей.
Фон Триер потратил пять лет на то, чтобы огранить алмаз весом 12 каратов вручную. 
Газета процитировала создателя бриллианта, который заявил, что он намерен превратить еще 12 алмазов в бриллианты по теме своих фильмов, но на этот раз он прибегнет к новой технологии огранки алмазов с помощью лазера для того, чтобы процесс занял меньше времени.
Согласно режиссеру, во время создания бриллиантов он пытается запечатлеть настроение фильма. 
В настоящий момент бриллиант «Меланхолия» выставлен в современном музее M HKA в Антверпене, Бельгия. Бриллиант будет демонстрироваться до 5 мая 2019 года. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург  



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