Южноафриканская компания подала в суд на Namib Desert Diamonds

Южноафриканская консалтинговая компания Bravo Compliance подала в суд на Namib Desert Diamonds на сумму 2,1 миллиона намибийских долларов ($152 000) за расторжение контракта, согласно которому Bravo должна была помочь этому намибийскому государственному алмазному трейдеру улучшить системы управления.Как сообщает газета Namibian, Namdia 1 июня 2018 года проинформировала Bravo о том, что она расторгла контракт, так как он был неверно истолкован, и тендерный процесс должен начаться заново.Однако Bravo заявила, что контракт был расторгнут после того, как она подала тревожный сигнал о том, каким образом Namdia продавала свои алмазы иностранным компаниям.До этого Namdia обвиняли в том, что она реализовывала намибийские алмазы ниже их рыночной стоимости дилерам в Дубае, однако та отрицала все обвинения.Namdia предложила Bravo 400 000 намибийских долларов ($29 000) в оплату за разрыв контракта, но южноафриканская консалтинговая фирма отклонила это предложение.Затем она подала в суд и затребовала 2,1 млн намибийских долларов.В январе 2018 года Namdia объявила о тендере, в рамках которого она искала частную компанию для создания системы оценки и улучшения процессов управления рисками, контроля и соблюдения норм. Она заключила контракт с Bravo 22 марта 2018 года.