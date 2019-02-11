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14 января 2019

Южноафриканская компания подала в суд на Namib Desert Diamonds

Вчера
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Южноафриканская консалтинговая компания Bravo Compliance подала в суд на Namib Desert Diamonds на сумму 2,1 миллиона намибийских долларов ($152 000) за расторжение контракта, согласно которому Bravo должна была помочь этому намибийскому государственному алмазному трейдеру улучшить системы управления.
Как сообщает газета Namibian, Namdia 1 июня 2018 года проинформировала Bravo о том, что она расторгла контракт, так как он был неверно истолкован, и тендерный процесс должен начаться заново. 
Однако Bravo заявила, что контракт был расторгнут после того, как она подала тревожный сигнал о том, каким образом Namdia продавала свои алмазы иностранным компаниям. 
До этого Namdia обвиняли в том, что она реализовывала намибийские алмазы ниже их рыночной стоимости дилерам в Дубае, однако та отрицала все обвинения. 
Namdia предложила Bravo 400 000 намибийских долларов ($29 000) в оплату за разрыв контракта, но южноафриканская консалтинговая фирма отклонила это предложение. 
Затем она подала в суд и затребовала 2,1 млн намибийских долларов. 
В январе 2018 года Namdia объявила о тендере, в рамках которого она искала частную компанию для создания системы оценки и улучшения процессов управления рисками, контроля и соблюдения норм. Она заключила контракт с Bravo 22 марта 2018 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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