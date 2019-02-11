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14 января 2019

GJC представляет восьмую Премию в сфере ювелирных изделий

Вчера
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Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem and Jewellery Domestic Council, GJC) представил 36 номинаций на Премию в сфере ювелирных изделий (National Jewellery Awards, NJA) 2018 года в пяти разных категориях. Вручение наград прошло в присутствии Ананты Падманабана (Anantha Padmanaban), заместителя председателя GJC и организатора Премии, Шаанкара Сена (Shaankar Sen), заместителя председателя GJC, а также других представителей отрасли и знаменитостей. 
В этом году представлены номинации в области ювелирных изделий, достижений, бутиков, дизайна и мастерства, а также в области обучения ювелирному искусству для студентов. Также были добавлены новые категории в сфере корпоративной социальной ответственности и предпринимательства для женщин.  

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Фото: GJC


Ананта Падманабан заявил: «Премия в сфере ювелирных изделий GJC является крупнейшей платформой, которая признает и приветствует все сегменты индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. Несмотря на сложную и нестабильную среду, мы получили более 850 заявок, и это показывает неукротимый дух индийских ювелиров. Новые категории в сфере корпоративной социальной ответственности и в сфере предпринимательства для женщин демонстрируют, что ювелиры являются социально сознательными и ответственными гражданами». 
Шаанкар Сен (вице-председатель GJC) сказал: «Премия NJA - это ода неповторимому таланту и мастерству ремесленников, производителей и дизайнеров инициативы «Сделай в Индии» (Make in India). NJA признает вдохновение и инновационный подход производителей и маркетологов, которые создают новые модные и дизайнерские направления каждый год».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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